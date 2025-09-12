Így kezeld otthon az égési sérüléseket – egyes tünetek esetén viszont mindenképpen orvoshoz kell fordulni

Bár kisebb égési sérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak, a megfelelő és azonnali ellátás ilyenkor is nagyon fontos. Helyes sebkezeléssel ugyanis nem csupán a gyors regenerálódást segíted elő, hanem mérsékelheted a fájdalmat, minimalizálhatod a hegesedést, illetve csökkentheted az esetleges elfertőződés kockázatát is.

Kisgyerekekkel gyakran előfordul, hogy leforrázzák magukat teával, levessel. Fotó: Getty Images

Égési sérülések kezelése házilag

A Mayo Clinic ismertetője az alábbi lépéseket ajánlja az égési sérülések házi kezelésére:

A megégett bőrfelületet először is le kell hűteni . Ehhez folyass az érintett területre langyos, folyó vizet, nagyjából 10-20 percen át! Ae akár egy átnedvesített ronggyal is letakarhatod a sérült részt, amíg a fájdalom csökken.

A megégett bőrfelületet először is . Ehhez folyass az érintett területre langyos, folyó vizet, nagyjából 10-20 percen át! Ae akár egy átnedvesített ronggyal is letakarhatod a sérült részt, amíg a fájdalom csökken. A sérült felületet mindig parfümmentes szappannal és vízzel tisztítsd meg , de csak óvatosan! A durva dörzsölés csak ront a helyzeten.

A sérült felületet mindig parfümmentes szappannal és vízzel , de csak óvatosan! A durva dörzsölés csak ront a helyzeten. Használj fertőtlenítő és regeneráló hatású kenőcs öt vagy spray-t!

Használj öt vagy spray-t! Az érintett bőrterületet fedd be steril kötszerrel , hogy megakadályozd a szennyeződés és a kórokozók bejutását, valamint a seb elfertőződését! Ügyelj arra, hogy a kötés ne legyen túl szoros!

Az érintett bőrterületet , hogy megakadályozd a szennyeződés és a kórokozók bejutását, valamint a seb elfertőződését! Ügyelj arra, hogy a kötés ne legyen túl szoros! Amennyiben az égési sérülés hólyagosodással is jár, a hólyagokat tilos piszkálni, kipukkasztani!

Amennyiben az égési sérülés hólyagosodással is jár, Nagy fájdalom esetén vény nélkül kapható fájdalomcsillapító alkalmazása is indokolt lehet.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Nem minden égési sérülés kezelhető házilag. Ha például a sérülés nagyobb területet érint és/vagy mélynek tűnik, a bőrbe beleégett a ruha, az érintett bőrfelület érzéketlenné vált, vagy az égés az arcon, a kézfejen, a lábakon, a nemi szerveken vagy nagy ízületek területén van, mindenképpen menj orvoshoz!

Szakellátásra szükség akkor is, ha az égés vegyszeres vagy elektromos eredetű, vagy a légutakat érinti. Mielőbb fordulj szakemberhez akkor is, ha felmerül a sebfertőzés gyanúja. Ennek árulkodó tünete lehet például a fokozódó fájdalom, a múlni nem akaró duzzanat, a váladékozás, a kellemetlen szag, a kivörösödés és a láz.