Így kezeld otthon az égési sérüléseket – egyes tünetek esetén viszont mindenképpen orvoshoz kell fordulni

Perl Kitti
Az égés az egyik leggyakoribb sérüléstípus, nem megfelelő kezelés esetén azonban igen nagy a seb elfertőződésének veszélye. Mutatjuk, mit tehetsz otthon a gyors gyógyulásért, és mikor indokolt orvoshoz fordulni.

Bár kisebb égési sérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak, a megfelelő és azonnali ellátás ilyenkor is nagyon fontos. Helyes sebkezeléssel ugyanis nem csupán a gyors regenerálódást segíted elő, hanem mérsékelheted a fájdalmat, minimalizálhatod a hegesedést, illetve csökkentheted az esetleges elfertőződés kockázatát is.

kisfiú egy fehér bögrét és egy fém kanalat fog a kezében
Kisgyerekekkel gyakran előfordul, hogy leforrázzák magukat teával, levessel. Fotó: Getty Images

Égési sérülések kezelése házilag

A Mayo Clinic ismertetője az alábbi lépéseket ajánlja az égési sérülések házi kezelésére:

  • A megégett bőrfelületet először is le kell hűteni. Ehhez folyass az érintett területre langyos, folyó vizet, nagyjából 10-20 percen át! Ae akár egy átnedvesített ronggyal is letakarhatod a sérült részt, amíg a fájdalom csökken.
  • A sérült felületet mindig parfümmentes szappannal és vízzel tisztítsd meg, de csak óvatosan! A durva dörzsölés csak ront a helyzeten.
  • Használj fertőtlenítő és regeneráló hatású kenőcsöt vagy spray-t!
  • Az érintett bőrterületet fedd be steril kötszerrel, hogy megakadályozd a szennyeződés és a kórokozók bejutását, valamint a seb elfertőződését! Ügyelj arra, hogy a kötés ne legyen túl szoros!
  • Amennyiben az égési sérülés hólyagosodással is jár, a hólyagokat tilos piszkálni, kipukkasztani!
  • Nagy fájdalom esetén vény nélkül kapható fájdalomcsillapító alkalmazása is indokolt lehet.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Nem minden égési sérülés kezelhető házilag. Ha például a sérülés nagyobb területet érint és/vagy mélynek tűnik, a bőrbe beleégett a ruha, az érintett bőrfelület érzéketlenné vált, vagy az égés az arcon, a kézfejen, a lábakon, a nemi szerveken vagy nagy ízületek területén van, mindenképpen menj orvoshoz!

Szakellátásra szükség akkor is, ha az égés vegyszeres vagy elektromos eredetű, vagy a légutakat érinti. Mielőbb fordulj szakemberhez akkor is, ha felmerül a sebfertőzés gyanúja. Ennek árulkodó tünete lehet például a fokozódó fájdalom, a múlni nem akaró duzzanat, a váladékozás, a kellemetlen szag, a kivörösödés és a láz.

