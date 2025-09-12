Így kezeld otthon az égési sérüléseket – egyes tünetek esetén viszont mindenképpen orvoshoz kell fordulni

Bár kisebb égési sérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak, a megfelelő és azonnali ellátás ilyenkor is nagyon fontos. Helyes sebkezeléssel ugyanis nem csupán a gyors regenerálódást segíted elő, hanem mérsékelheted a fájdalmat, minimalizálhatod a hegesedést, illetve csökkentheted az esetleges elfertőződés kockázatát is.
Égési sérülések kezelése házilag
A Mayo Clinic ismertetője az alábbi lépéseket ajánlja az égési sérülések házi kezelésére:
- A megégett bőrfelületet először is le kell hűteni. Ehhez folyass az érintett területre langyos, folyó vizet, nagyjából 10-20 percen át! Ae akár egy átnedvesített ronggyal is letakarhatod a sérült részt, amíg a fájdalom csökken.
- A sérült felületet mindig parfümmentes szappannal és vízzel tisztítsd meg, de csak óvatosan! A durva dörzsölés csak ront a helyzeten.
- Használj fertőtlenítő és regeneráló hatású kenőcsöt vagy spray-t!
- Az érintett bőrterületet fedd be steril kötszerrel, hogy megakadályozd a szennyeződés és a kórokozók bejutását, valamint a seb elfertőződését! Ügyelj arra, hogy a kötés ne legyen túl szoros!
- Amennyiben az égési sérülés hólyagosodással is jár, a hólyagokat tilos piszkálni, kipukkasztani!
- Nagy fájdalom esetén vény nélkül kapható fájdalomcsillapító alkalmazása is indokolt lehet.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
Nem minden égési sérülés kezelhető házilag. Ha például a sérülés nagyobb területet érint és/vagy mélynek tűnik, a bőrbe beleégett a ruha, az érintett bőrfelület érzéketlenné vált, vagy az égés az arcon, a kézfejen, a lábakon, a nemi szerveken vagy nagy ízületek területén van, mindenképpen menj orvoshoz!
Szakellátásra szükség akkor is, ha az égés vegyszeres vagy elektromos eredetű, vagy a légutakat érinti. Mielőbb fordulj szakemberhez akkor is, ha felmerül a sebfertőzés gyanúja. Ennek árulkodó tünete lehet például a fokozódó fájdalom, a múlni nem akaró duzzanat, a váladékozás, a kellemetlen szag, a kivörösödés és a láz.