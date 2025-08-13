Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
„A szerelmespárokkal ne foglalkozz! Ők sem fognak veled" – 6 dolog, amiért jó egyedül utazni

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

Sokan vágnak neki egy hosszabb-rövidebb utazásnak egyedül, mert nincs családjuk, vagy éppen azért, mert van. Bármi is az oka, számos előnye lehet egy ilyen döntésnek.

Egyesek számára egyedül utazni félelmetes, míg másoknak inkább az alkalmazkodás megy nehezebben, így alapból nem keresnek társat a nyaraláshoz. Számos érvet fel lehet sorakoztatni pro és kontra, például van, akit egyedülállóként a romantikázás zavar. Ez azonban nem lehet akadály: "ha szerelmespárok is vannak, nem kell velük foglalkoznod. Hidd el, ők sem fognak veled” – nyugtat meg egy kételkedőt az egyik fórumozó.

Fiatal nő nézi a térképet városnézés közben.
Arra mehetsz, amerre csak kedved tartja. Fotó: Getty Images

Fontos a hova

Akik társ nélkül vágnak neki, abban általában egyetértenek, hogy a helyszín megválasztása kulcsfontosságú. Van, aki már a szomszédban rátalál a megfelelő helyre: „Zágráb teljesen biztonságos egyedül. Hangulatos kávézók, és ott a Museum of Broken Relationships, ami megható, elgondolkodtató.” Más messzebbre is elmerészkedik útitársak nélkül: „én voltam a Kanári-szigeteken, Andalúziában, Madridban, Párizsban és Londonban is egyedül." A desztinációt nyilvánvalóan a pénztárcánk is befolyásolja, de aki megteheti, nem kell egyedül sem feltétlenül a környékben gondolkodni.

A témában műsor is indult Solo Travelling with Tracee Ellis Ross (Egyedülálló utazás Tracee Ellis Ross-szal) címmel, amelynek nem is véletlenül lett az 52 éves színésznő a házigazdája. A Feketék fehéren színésznője ugyanis sok tapasztalattal rendelkezik ezen a téren: 25 éve utazik teljesen egyedül. 

Mint ahogy azt a BBC-nek elmondta: 24 vagy 25 éves lehetett az első egyedüli útján, amely annyira jól sikerült, hogy aztán továbbiak követték. Ilyenkor pihen és sokat tanul magáról, de leginkább azt a készségét fejleszti, amellyel megoldásokat talál olyan helyzetekre is, mikor a dolgok nem a tervek szerint alakulnak. Úgy véli, ha valaki szívesen menne egyedül, de fél nekivágni, először látogasson el egy olyan helyre, ahol már többször is járt korábban és magabiztosan mozog. A színésznő az érem másik oldalát is felvillantva ugyanakkor azt is bevallja: „attól függően, hova megyünk, sebezhetővé is válhatunk.” Az úticélt tehát körültekintően kell kiválasztani.

Ha egyedül vágsz neki

  • nem kell kompromisszumokat kötnöd, másokhoz alkalmazkodnod, legyen az úticél, program vagy étterem;
  • új kapcsolatokra tehetsz szert, érdekes emberekkel ismerkedhetsz meg;
  • letisztázhatod a gondolataidat, lelassulhatsz amennyire csak akarsz, senki nem fog sürgetni;
  • önbizalmat adhat és javíthat az önértékeléseden, ha kilépsz a komfortzónádból, ráadásul egyedül szervezel meg mindent és oldod meg a felmerülő problémákat;
  • jobban megismerkedhetsz saját magaddal és új dolgokat próbálhatsz ki;
  • kiolvashatod a régen tervezett könyved, elvégezhetsz egy online kurzust vagy megnézhetsz néhány klasszikust, amiket már nem néz meg veled senki.

