„A szerelmespárokkal ne foglalkozz! Ők sem fognak veled” – 6 dolog, amiért jó egyedül utazni

Egyesek számára egyedül utazni félelmetes, míg másoknak inkább az alkalmazkodás megy nehezebben, így alapból nem keresnek társat a nyaraláshoz. Számos érvet fel lehet sorakoztatni pro és kontra, például van, akit egyedülállóként a romantikázás zavar. Ez azonban nem lehet akadály: "ha szerelmespárok is vannak, nem kell velük foglalkoznod. Hidd el, ők sem fognak veled” – nyugtat meg egy kételkedőt az egyik fórumozó.

Arra mehetsz, amerre csak kedved tartja. Fotó: Getty Images

Fontos a hova

Akik társ nélkül vágnak neki, abban általában egyetértenek, hogy a helyszín megválasztása kulcsfontosságú. Van, aki már a szomszédban rátalál a megfelelő helyre: „Zágráb teljesen biztonságos egyedül. Hangulatos kávézók, és ott a Museum of Broken Relationships, ami megható, elgondolkodtató.” Más messzebbre is elmerészkedik útitársak nélkül: „én voltam a Kanári-szigeteken, Andalúziában, Madridban, Párizsban és Londonban is egyedül." A desztinációt nyilvánvalóan a pénztárcánk is befolyásolja, de aki megteheti, nem kell egyedül sem feltétlenül a környékben gondolkodni.

A témában műsor is indult Solo Travelling with Tracee Ellis Ross (Egyedülálló utazás Tracee Ellis Ross-szal) címmel, amelynek nem is véletlenül lett az 52 éves színésznő a házigazdája. A Feketék fehéren színésznője ugyanis sok tapasztalattal rendelkezik ezen a téren: 25 éve utazik teljesen egyedül.

Mint ahogy azt a BBC-nek elmondta: 24 vagy 25 éves lehetett az első egyedüli útján, amely annyira jól sikerült, hogy aztán továbbiak követték. Ilyenkor pihen és sokat tanul magáról, de leginkább azt a készségét fejleszti, amellyel megoldásokat talál olyan helyzetekre is, mikor a dolgok nem a tervek szerint alakulnak. Úgy véli, ha valaki szívesen menne egyedül, de fél nekivágni, először látogasson el egy olyan helyre, ahol már többször is járt korábban és magabiztosan mozog. A színésznő az érem másik oldalát is felvillantva ugyanakkor azt is bevallja: „attól függően, hova megyünk, sebezhetővé is válhatunk.” Az úticélt tehát körültekintően kell kiválasztani.

Ha egyedül vágsz neki

nem kell kompromisszumokat kötnöd, másokhoz alkalmazkodnod, legyen az úticél, program vagy étterem;

új kapcsolatokra tehetsz szert, érdekes emberekkel ismerkedhetsz meg;

letisztázhatod a gondolataidat, lelassulhatsz amennyire csak akarsz, senki nem fog sürgetni;

önbizalmat adhat és javíthat az önértékeléseden, ha kilépsz a komfortzónádból, ráadásul egyedül szervezel meg mindent és oldod meg a felmerülő problémákat;

jobban megismerkedhetsz saját magaddal és új dolgokat próbálhatsz ki;