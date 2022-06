Osztálykirándulás: ezeket tegyük be a gyerek táskájába

Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb gyerek kirándulására pakolunk össze, annál nehezebb dolgunk van. Ennek fő oka, hogy a kicsiknek általában több mindenre van szükségük, mint a kamaszoknak, de velük ellentétben egy kisebb gyermek jóval kisebb súlyt bír el a hátán. Éppen ezért még a nem ottalvós kirándulásoknál is fontos alaposan átgondolni, hogy mi az, amire feltétlenül szüksége lehet, és mit hagyjon inkább otthon.

Váltóruha: van, amikor jól jön

Óvodás vagy kisiskolás gyerekeknél, a néhány órás kirándulására is érdemes lehet váltóruhát csomagolni. A kicsik sokkal hajlamosabbak arra, hogy pocsolyától átázzon a cipőjük és sáros legyen a nadrágjuk, miközben véletlenül a felsőjükre is csurog egy kis fagyi. Azonban időjárástól függően, a nagyobb gyerekeknek is szükségük lehet például egy estébe nyúló programnál plusz felsőre, változékony időben pedig esőkabátra. Mivel a ruhák gyakran nagy helyet foglalnak, próbáljunk jól választani, és olyan kevésbé gyűrődő darabokat csomagolni, amelyek viszonylag kis helyen is elférnek. Természetesen, ha fürdést is tervez a csoport, szükség lehet fürdőruhára, törölközőre, lányoknak pedig csatra vagy hajgumira is.

Fontos, hogy minden lényeges dolgot bepakoljunk, de úgy, hogy ne legyen feleslegesen nehéz a gyerek táskája. Fotó: Getty Images

Fontos apróságok

Számítani kell arra is, hogy a rövid, alig néhány órás kirándulás során is legalább egyszer mosdót kell használniuk a gyerekeknek. Mivel a nyilvános toalettek gyakran szegényesen felszereltek, ezért a legpraktikusabb a táskájába készíteni egy kis csomag nedves törlőkendőt, valamint papír zsebkendőket is, amik adott esetben akár vécépapír helyett is használhatóak. Tavasztól őszig legyen náluk mindig napvédőszer – akkor is, ha otthon már alapos kenésen estek át –, valamint a rovarcsípés elleni készítmények is hasznosak lehetnek. Nagyobb túrák vagy kisebb gyerekek esetén az sem árt, ha a táskába készítünk néhány sebtapaszt és egy apró flakon sebfertőtlenítőt is, hogy az esetleges kisebb baleseteket már a helyszínen el tudják látni.

Amennyiben szükséges, legyen a gyereknél irat – például diákigazolvány –, valamint a taj-kártya fénymásolata vagy annak mobiltelefonnal rögzített képe. Míg a kicsiknél jól jöhet egy-egy apró játék – plüss, kisautó, labda vagy például kártya –, a nagyobbak számára már szinte elengedhetetlen a mobiltelefon és a fülhallgató. Ha hosszabb útra mennek, érdemes csomagolni a mobil mellé töltőt is, vagy legalább egy powerbankot. Zsebpénz már a kicsinek is jól jöhet – kivéve, ha a pedagógusok kifejezetten kérik, hogy ne vigyenek –, de középiskolásoknál ez már alapvető szükségletnek számít. Ha a gyermek allergiás, vagy rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, állítsuk össze a számára szükséges úti patikát is, amit kisebbek esetén inkább a velük utazó pedagógus gondjaira bízzunk. Amennyiben nagy melegben mennek, de a gyógyszerek hűvös tárolást igényelnek, jól jöhet egy apró hűtőtáska vagy hűtőzacskó. Egy kisebb jégakkut vagy jégzselét is tehetünk a gyógyszerek mellé, ráadásul ez még az útra csomagolt elemózsiák és italok hűtését is praktikusan elláthatja.

Az utazási betegség sok gyereket érint

Érdemes szem előtt tartani, hogy az úgynevezett utazási betegség is elsősorban a gyerekeket érinti. A többnyire autókon, buszokon jelentkező émelygést, hányingert a belsőfül egyensúlyának zavara okozza. Mivel a belsőfül a jármű zötykölődő mozgását nem tudja megfelelően kiegyensúlyozni, zavar támad az agyban, ami eleinte rossz közérzetet, gyengeséget, sápadtságot, gyakori ásítozást, hideg verítéket vagy fejfájást okoz, amelyeket később gyomortünetek, legrosszabb esetben pedig hányás követ.

Ha azonban tudjuk, hogy gyermekünk hajlamos az utazás közbeni rosszullétre, érdemes a tüneteket megelőzni. A patikában vény nélkül kaphatók olyan, 6 éves kortól alkalmazható gyógyszerek, amelyek alkalmasak a hányinger és a hányás csökkentésére. Ezekből javasolt az első adagot indulás előtt fél órával beadni, valamint figyelni az étkezésre is: közvetlenül a kirándulás előtt, illetve a járművön már ne egyen a gyermek, valamint uzsonnára is csak könnyebben emészthető ételeket csomagoljunk. A behűtött italok – elsősorban szénsavmentes víz – lassú kortyolgatása szintén segíthetnek a tünetek enyhítésében.