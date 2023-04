Megfojtják a turisták a legnépszerűbb célpontokat

Olaszország leglátogatottabb helyszínei a tömegturizmusban fuldokolnak, ezért különféle javaslatokkal igyekeznek korlátozni a látogatók számát, vagy legalábbis élhetőbbé tenni lakóhelyüket a The Guardian értesülései szerint. Az ország egyik legbájosabb tengerparti városa, Portofino vezetése például nemrég bevezette, hogy akár 275 eurós bírságot is kiróhat azokra a turistákra, akik szelfizésükkel a gyönyörű öböl bizonyos részein akadályozzák a forgalmat. Itt azonban nem álltak meg az intézkedések a nyaralók tömegével szemben: Velence központjában és Firenze négy központi utcájában például mostantól nem szabad az utcán enni, 250 eurós bírságot kaphat, aki leül a római Spanyol lépcsőre, az egyik eracleai strandon pedig még a homokvárak építését is betiltották, mivel azok felesleges akadályozásnak minősülnek.

Velence belefullad a turistákba. Fotó: Getty Images

Annyi Velencében a látogató, mint az ott lakó

Természetesen a helyiek is tisztában vannak azzal, hogy a turizmus létfontosságú az olasz gazdaság számára, a koronavírus-pandémia előtt ugyanis az országot évente 65 millió látogató kereste fel, és az így befolyó pénz a GDP jelentős részét biztosítja. Ez azonban nem enyhíti az olaszok egyre növekvő kétségbeesését: Velencében például jelenleg nagyjából annyi vendégágy áll a látogatók rendelkezésére, amennyien laknak a városban. Ez a tendencia pedig folyamatosan romlik: a vendégágyak száma folyamatosan nő, a helyi lakosoké pedig csökken. Velencét tehát, amíg eddig a vízbe fulladás miatt aggódott, most már az emberbe fulladás is veszélyezteti. Januárban ezért a városvezetés még belépődíjat is bevezetett a városba és a környező szigetekre, melyek így már csak 3 és 10 eurós jeggyel látogathatók.

A Velencében bevezetett belépődíj azért ellentmondásos, mert a várost pontosan annak tünteti fel, amit olyan kétségbeesetten igyekeznek elkerülni: hogy vidámparkká, időkapszulává váljon a bámészkodó, fényképező látogatók számára.

A probléma az, hogy a tömegturizmus az úti céloknak épp a vonzerejét teszi tönkre: a Cinque Terrét a nyugalma miatt keresik fel, ám annyian kíváncsiak rá, hogy ezáltal éppen olyan nyüzsgő lett, mint a legforgalmasabb nagyváros. A közelmúltban Fabrizia Pecunia, az öt falu egyikének, Riomaggiorénak a polgármestere arról panaszkodott: nem lehet tovább halogatni a vitát arról, hogyan kezeljék a turistaáradatot. Ha nem találnak megoldást, a turisztikai célpont napjai meg vannak számlálva – hangsúlyozta.

Megfordult a cél: már nem hívják a turistákat

Amire tehát ezek a helyek még néhány évtizeddel ezelőtt vártak, vagyis hogy minél többen keressék fel, mostanra az jelenti számukra a legnagyobb problémát. A főszezonban a Baleár-szigeteki Mallorcára például ma már naponta több mint ezer járat száll le. A Turisztikai Világszervezet előrejelzése szerint az évtized végére a nemzetközi turistaáradat meghaladja majd a 2 milliárdot. A mindössze 29 négyzetkilométeres görög Szantorini szigetének például néhány évvel ezelőtt napi nyolcezer főben kellett korlátoznia a sétahajók utasainak számát. A legnépszerűbb helyszínek mostanra csupán jól megtervezett szelfik hátterei, hogy azzal posztoljuk: itt is jártuk.

A turizmus berobbanása mostanra olyannyira elharapódzott, hogy a népszerű úti célok vezetői már az elképzelhetetlenre is rászánják magukat, és aktívan próbálják visszatartani vagy megakadályozni a hozzájuk érkezőket.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!