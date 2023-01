Kiderült, hányan rakták le az autót a benzinár miatt

Egy friss hazai kutatás szerint a Simple alkalmazás használóinak majdnem fele több személyautóval is rendelkezik és kétharmaduk 10 000 kilométernél, míg 11,5 százalékuk 30 ezer kilométernél is többet autózik évente – tudta meg a napi.hu az OTP Mobil felmérése alapján. A válaszadók csaknem fele nyilatkozott úgy, hogy több gépjárművel is rendelkezik.

Vannak, akik átültek biciklire. Fotó: Getty Images

Sokan, a kitöltők 51 százaléka a helyzettől függően választ az autós és a közösségi közlekedés között. A Simple felhasználók 75 százaléka benzines gépkocsival közlekedik, 54 százalékukat nem befolyásolja az üzemanyagok árának változása abban, hogy autóba üljenek és jelentős részük egyáltalán nem tervez változtatni autózási szokásain 2023-ban. A felmérés adataiból is látszik, hogy sokan az árak változása ellenére is az autós közlekedést választják, vannak viszont, akik emiatt inkább más alternatíva után néznek.

