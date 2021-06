Jogosan igazoltat minket egy szálloda személyzete?

Szeptember elsejétől látni fogja az állam, hogy mikor, hol és melyik szálláson mennyi időt töltünk el. Fényképes igazolványunkat és adatainkat a szállásadónak le kell majd másolnia, és feltölteni egy központi adatbázisba. A vendéglátók azonban nem értenek egyet ezzel, és felháborodásuknak hangot is adtak az ATV Híradójának riportjában.

Jön az okmányszkenner

A szállodákban, panziókban a szükséges bejelentkezési lapot eddig a vendég töltötte ki az adataival. Egy új rendelet szerint azonban ez szeptembertől gyökeresen megváltozhat: ősztől egy leolvasó eszközzel kell ellenőrizniük a szállásadóknak a vendég személyazonosságát, a bejelentkezésnél pedig el kell kérniük a vendég kártyáit, és be kell másolni azokat a központi rendszerbe. "Egy mobiltelefonos alkalmazással olvassa be a rendszer, és így rögzül a szálláshelyen, hogy kik tartózkodnak ott és mennyi ideig" - ismertette Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) elnöke.

Felháborodtak a vendéglátók

A szállásadók azonban felháborítónak tartják az új szabályozást. A vendégek adatait eddig is felvitték egy közös rendszerbe, azt viszont már aggályosnak tartják, hogy gyakorlatilag a vendégek igazoltatására kötelezik őket. Az okmányokat ráadásul le is kell másolniuk - ehhez a vendéglátók szerint nincs is joguk. "Egyáltalán nem is értem, nekem hogy van jogom ahhoz, hogy elkérjem a vendég személyi igazolványát és kártyáit, amivel be lehet őt azonosítani" - nyilatkozta egy apartmantulajdonos az ATV-nek.

Egy másik vendéglátóban is rengeteg kétely és kérdés merült fel az új rendelet kapcsán. "Ha nem hozza a vendég (az iratait), akkor mi lesz? Vagy, ha a csoportból vagy családból nincs ott az okmánya valakinek, vagy nem tölti ki a lapot, akkor küldjük el, ne engedjük be a szálláshelyre?" - vetette fel Ispán Éva.

Nincs kivétel

A kötelező adatszolgáltatás a tervek szerint szeptember 1-jétől lép hatályba. Az adatok rögzítése innentől minden vendégnek kötelező lenne, tehát sem életkor, sem más tényező nem mentesíthet az adatok rögzítése alól. A szállásadók egyébként arról is panaszkodtak, hogy a sok adminisztráció miatt lassan inkább könyvelőnek érzik magukat.