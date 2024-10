Túlsúly elleni kampány és fiatalkori mentális zavarok - bemutatták a Richter Anna Díjas pályázatokat

Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője az október 9-i ünnepélyes eseményen nemcsak a győztes projekteket mutatta be, hanem bejelentette a hetedik évad pályázati időszakának indulását is. A rendezvénynek az új Richter Központ adott helyet, amely nemcsak építészeti szempontból kiemelkedő, de méltóképpen tükrözi a cég szellemiségét és elköteleződését az innováció iránt.

Beke Zsuzsa így fogalmazott: „Az idei hat nyertes projekt az előzőekhez hasonlóan kreatív és korszakalkotó a maga nemében. A projektek jelentős része a prevencióra és az edukációra épül, ami maximálisan összecseng cégünk filozófiájával. Hisszük, hogy egy tudatos és felelősségteljes gyógyszercégnek nem csupán a gyógyítás, de a megelőzés is fontos feladata. Büszke vagyok arra, hogy ezen az új helyszínen ünnepelhetünk, hiszen ez az épület szintén méltó módon tükrözi Richter Gedeon és cégünk szellemiségét. Egy álom vált valóra, hiszen ez a hely szimbóluma egy innovatív, folyton fejlődő, mintegy 100 országban jelenlevő cégnek, mely termékeivel emberek millióinak egészségét és életminőségét szolgálja. Miközben azt a világszínvonalat képviseli, amely a vállaltunk működését és a Richter készítményeit is jellemzi, megtestesíti a 21. század elvárásait a folytonosság, és a hagyományos értékteremtés megtartásával.”

Az ünnepi esemény során bemutatták a győztes projektek kisfilmjeit, amelyek betekintést adtak abba, hogyan valósították meg terveiket a csapatok az elmúlt félév során.

<span>Egy fiatal gyógyszerész feljegyzései</span>

Sokan nem tudják, milyen izgalmas és változatos a gyógyszerészi pálya. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja és végzős hallgatóiból álló csapata a szakma és gyógyszerészképzés hiteles bemutatását tűzte zászlajára egy 10+1 részes videósorozat formájában. A sorozatban hallgatók, oktatók és már végzett gyógyszerészek is megszólalnak, a gyógyszerészhivatás szépségét és a benne rejlő karrierlehetőségeket is ismertetve. Beke Zsuzsa hangsúlyozta, hogy nagy szükség van a pályaválasztás előtt álló fiatalok megszólítására, és hogy ez a projekt példaértékű lehet a többi felsőoktatási intézmény számára is.

Az ünnepi esemény során bemutatták a győztes projektek kisfilmjeit. Fotó: Richter Anna Díj

<span>Obesitás prevenció: nem elhízni könnyebb, mint lefogyni</span>

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete egy országos prevenciós programot indított, amely segíti a háziorvosokat, szülőket és védőnőket a gyermekkori túlsúly korai felismerésében és a súlyos következmények elkerülésében. A programba bevont háziorvosok helyi szakértőként továbbadják kollégáiknak az ismeretet, amely változást hozhat majd a magyar társadalomban. Dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyásza, nefrológus és habilitált klinikai főorvos, napi szinten találkozik a túlsúly hosszú távú következményeivel. „A gyermekkori túlsúly amellett, hogy aláássa a fizikai, szociális és pszichológiai jóllétet, gyakran vezet felnőttkori elhízáshoz, és ismert kockázati tényezője a leggyakoribb krónikus megbetegedéseknek. Hiszek benne, hogy ez a program hosszú távon minőségi változást hozhat a felnövekvő generáció életében.”

<span>Tabuk nélkül a fiatalkori mentális zavarokról<span> </span>- edukációs workshop pedagógusoknak</span>

A KórházSuli pszichológusok bevonásával szervezett workshopokat, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a mentális problémák felismerésében és a nehézségekkel küzdő diákok támogatásában. Céljuk megvalósult: a résztvevő tanárok megismerték a leggyakoribb mentális zavarokat, így képessé váltak az ebben érintett diákok által generált nehéz iskolai helyzetek felismerésére, kezelésére és a megfelelő szakemberek bevonására. Kertész Éva, a 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője elmondta: „A WHO adatai szerint minden 7. kiskorú érintett valamilyen mentális zavarban. A számok drasztikusan növekednek, és a mentális nehézségekkel való megküzdés nemcsak az érintetteknek, hanem az őket körülvevő pedagógus és kortárs közösség számára is óriási kihívást jelent. Hálás vagyok, hogy a KórházSuli segítséget nyújt a nehéz helyzetben levőknek.”

<span>Lotilko program - szülőklub podcastsorozat</span>

Az Egészséges Lelkű Ifjúságért – Pro Juventa Alapítvány Lotilko programjának keretében évek óta nagy népszerűségnek örvendő szülőklubot működtet. Ennek sikerén felbuzdulva a csapat egy 10 részes szülőklub podcastsorozatot készített a kihívásokkal küzdő szülők számára. Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas énekesnő méltatta a csapatot és a projektet: „A sorozat kérdései között olyan nehéz témákat találunk, mint az evészavarok, önsértés, függőségek, autizmusra épülő problémák és a trauma hatása a személyiségfejlődésre. Ezek a beszélgetések többet jelentenek a hiteles információ átadásán, kapaszkodót nyújtanak majd mind az érintetteknek, mind a társadalomnak.”

<span>Semmelweis Egészségverseny</span><span></span>

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete közel 600 orvostanhallgató részvételével működő diákszervezet, melynek fókuszában a prevenció és egészségfejlesztés áll. Idén immár kilencedik alkalommal hirdették meg a Semmelweis Egészségversenyt középiskolások számára, ami egy több ezer diákot megmozgató, élményközpontú csapatverseny. A versenyen a diákok az egészségügy különböző területeihez kapcsolódó állomásokon mérettették meg magukat, a verseny fő üzenete az egészségmegőrzés fontossága volt. A csapatnak Szily Nóra pszichológus, újságíró, az esemény házigazdája, gratulált: „Kívánok a világnak sok-sok ilyen lelkes orvostanhallgatót, akik a tanulás mellett még arra is találnak időt és energiát, hogy az utánuk jövőkben is felébresszék ezt a tüzet.”

<span>Prevenció az új szenzáció</span>

A Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium egy átfogó prevenciós programsorozatot valósított meg, amely egy egész napos PrevencióFeszttel vette kezdetét. Az ezt követő időszakban a diákok, szülők és tanárok számos előadáson és workshopon vehettek részt. Hogy üzenetük az iskola falain túl is sokakhoz eljusson, a közösség dalt írt és videoklipet készített a Matild Utca zenekar közreműködésével. Az eseményen az „Itt vagyunk neked” című dal premierjére is sor került. Polgár Judit sakknagymester, a sakktörténet legjobb női játékosa videóüzenetben gratulált a diákoknak, és arra buzdította a közönséget, hogy támogassák ezt a kezdeményezést: „Október 10-e a lelki egészség világnapja. A Regis diákok, szülők, tanárok az 'Itt vagyunk neked' című dallal a közösség megtartó erejére, az egymásra figyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ez a prevenció első lépése. Segítsük kampányukat, hogy ez a fontos üzenet minél több emberhez eljusson!”

2024. november 24-ig újra lehet pályázni a Richter Anna Díjra, a pályázatok feltöltésének, valamint a legfontosabb információknak, híreknek a https://richterannadij.hu/ felülete ad helyet. Az érdeklődők naponta friss tartalommal és izgalmas nyereményjátékokkal találkozhatnak a https://www.facebook.com/richterannadij közösségi oldalon.

A Richter Gedeon Nyrt. célja, hogy kezdeményezésével olyan projektek megszületését tegye lehetővé, melyek hozzájárulnak a hazai egészségügy és oktatás fejlesztéséhez, az ott dolgozók munkakörülményeinek jobbá tételéhez, össztársadalmi változásokat indítsanak el mindannyiunk életminőségének javítását is szolgálva, minőségi változást hozva a hétköznapokba.