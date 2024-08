Szívelégtelenség ellen is hatásos lehet a népszerű fogyasztószer

Mint azt korábban megírtuk, a természetes hormonális folyamatokat utánzó úgynevezett GLP-1-receptor-agonisták kétféle hatással vannak a szervezetre: csökkentik mind a vércukorszintet, mind az étvágyat. Előbbi hatás főként a 2-es típusú diabétesz kezelésében előnyös, míg utóbbit a fogyás elősegítésére lehet bevetni jelentős súlyfelesleg esetén. A gyógyszercsoportba tartozó hatóanyagok egyik képviselője az amerikai Eli Lilly által gyártott és forgalmazott tirzepatid, amely cukorbetegek és elhízással élők számára egyaránt elérhető több országban – és az elkövetkező években talán majd Magyarországon is.

A tirzepatid injekciós készítményként alkalmazható. Fotó: Getty Images

Az Eli Lilly friss bejelentése szerint a tirzepatid ráadásul nemcsak az említett betegségek kezelésében lehet hasznos, hanem egy új klinikai kísérlet eredményei alapján a szívelégtelenség egy gyakori formája esetén is – számolt be róla a Reuters hírügynökség. Amerikai adatok alapján átlagosan a szívelégtelenséggel küzdő betegek mintegy felénél megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenség a diagnózis, egyszersmind az érintettek 60 százaléka elhízással is küzd egyidejűleg. Az új kutatásba több mint hétszáz ilyen pácienst vontak be tíz különböző országból.

A résztvevők egyik fele heti rendszerességgel magas dózisú tirzepatidot kapott, míg a kontrollcsoportba sorolt alanyok placebót. A kutatók két éven keresztül követték nyomon a betegek egészségi állapotát. Az így kapott adatokból kiderült, hogy míg a kontrollcsoportban csupán 2,2 százalékos, addig a gyógyszerrel kezelt csoportban 15,7 százalékos átlagos testsúlycsökkenés következett be a kiindulási helyzethez képest. Ezenkívül a tirzepatid összesítve 38 százalékkal csökkentette a szívelégtelenség miatti...

sürgősségi vagy kórházi ellátás

és a szájon át bevehető vízhajtó gyógyszerek dózisemelésének szükségességét,

valamint a szív-érrendszeri eredetű halálozás előfordulását.

Ezenkívül az Eli Lilly közlése szerint a gyógyszer számottevően javította a szívelégtelenség olyan tüneteit, mint például a fáradtság, légszomj, csökkent fizikai terhelhetőség és a végtagi vizesedés. Korábban megírtuk: a dán Novo Nordisk tavaly szintén arról számolt be, hogy hasonló hatásmechanizmusú gyógyszerhatóanyaga, a szemaglutid előnyös hatással bír a legsúlyosabb szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatára.