Több mint 100 napig élt műszívvel egy ausztrál beteg

A 40-es éveiben járó új-dél-walesi páciens súlyos szervi elégtelensége miatt szorult szívátültetésre. Önként jelentkezett a kísérleti programba, hogy Ausztráliában elsőként mesterséges szívet kaphasson. Mint azt a The Guardian írja, az úgynevezett BiVACOR eszköz egy beültethető rotációs vérpumpa, amely mágneses levitációs technológia segítségével képes pótolni az egészséges szív által biztosított véráramlást. A titániumból készült műszívet dr. Daniel Timms egészségügyi mérnök fejlesztette ki, funkciója pedig, hogy egyfajta hidat képezve életben tartsa azokat a végstádiumú betegeket, akik új szívre várnak, amíg elérhetővé válik egy megfelelő donorszerv.

A BiVACOR műszív egyelőre átmeneti megoldást jelent, amíg a beteg megfelelő donorszervet kap. Fotó: bivacor.com

Világszerte minden évben több mint 23 millió embert érint szívelégtelenség, de csupán 6 ezer szívtranszplantáció történik. A BiVACOR mögött álló orvosi és kutatók abban reménykednek, hogy fejlesztésük hosszú távon akár alternatívát kínálhat majd a donorszívek helyett, megoldva az azok erősen korlátozott elérhetősége által előidézett problémákat. Egyelőre azonban az is hatalmas eredmény, hogy az ausztrál beteg több mint száz napig élt az eszközzel.

Műszívvel sétált ki a kórházból

A mesterséges szívet tavaly november 22-én ültették be a szervezetébe a sydney-i Szent Vince kórházban, ahonnan februárban haza is engedték. Ezzel ő lett az első ember a világon, aki műszívvel sétálhatott ki egy kórház kapuján. Márciusban aztán szívátültetésen esett át. Az Egyesült Államokban tavaly öt hasonló beavatkozást is elvégeztek, de egyik páciens sem hagyhatta el a kórházat, amíg a szívátültetésre várt a műszívvel. Igaz, egyiküknek sem kellett 27 napnál hosszabb ideig várnia.

„Éveken át dolgoztunk ezért a pillanatért, és rendkívül büszkék vagyunk, hogy mi válhattunk az első orvosi csapattá Ausztráliában, akik elvégezték ezt a beavatkozást” – fogalmazott a sydney-i műtétet levezető dr. Paul Jansz szív- és mellkasi sebész. Dr. Chris Hayward kardiológus, aki a beteg megfigyelését vezette az intenzív osztályon, úgy fogalmazott: a BiVACOR mesterséges szív egészen új utakat nyit a szívtranszplantációban. Véleménye szerint az elkövetkező évtized során az eszköz alternatívát jelenthet majd olyan páciensek számára, akik nem tudnak tovább donorszervre várni.