Rájöttek, mi okozhatja az autizmust

Amerikai és olasz tudósok együttműködésével született az a felfedezés, hogy a gyulladással összefüggő - azt segítő vagy gátló - úgynevezett citokinek szerepet játszanak azautizmusspektrumzavar (ASD) jelentkezésében. A tanulmány szerzői nyolc olyan gyerek agyát vizsgálták meg, akiknél haláluk előtt ASD-t állapítottak meg - írta a medicalxpress.com.

A kutatók azt látták, hogy a vizsgált agyak viselkedéssel összefüggő területein nagy mennyiségű interleukin (IL) volt, amely a sejtkommunikációban alapvető szerepet játszó jelzőmolekulák egy fajtája. A gyulladást jelző IL-molekulák jelenléte pedig arról árulkodik, hogy a gyulladásnak fontos szerepe van az autizmus kialakulásában - vélik a kutatók.

Az autista gyerek nem lép szemkontaktusba és nem játszik a testvéreivel. Fotó: iStock

Jöhet az első célzott gyógyszer?

Az úttörő munka tehát azonosította, hogyan viselkednek az interleukinek és más fehérjék az ADS-es gyerekekben. "Az ADS-es gyerekek agyának két területén, az amigdalában és a dorzolaterális prefrontális kéregben (DLPFC) megnőtt az IL-37 gyulladásgátló citokin és receptora, az IL-18 mennyisége" - magyarázta Susan Leeman, a Bostoni Egyetem tudósa.

Mivel az IL-37 a gyulladást elősegítő proteinek elpusztítására termelődik, ezért gyógyszerhatóanyagként való kifejlesztése lehetne az autizmus első célzott orvossága. Interleukineken alapuló hatóanyagot egyébként már a rák kezelésére is használnak, hogy azimmunrendszerválaszát erősítsék. A tudósok megvizsgálták olyan gyerekek agyát is, akik nem voltak autisták, a kontrollcsoport mintáiban azonban nem tapasztalták a citokinek elszaporodását.

Az autizmus ennyire gyakori

Az Egyesült Államokban minden 59. gyerek autista, ám az esetek száma világszerte növekszik. Tünetei gyerekenként eltérőek lehetnek - még egy családon belül is -, a szakértők szerint azonban vannak bizonyos közös vonások, amelyek alapján már egy 2 évesnél is meg lehet állapítani a zavart.

Árulkodó jel péládul a gyakori repetitív magatartás, például az előre-hátra ringatózás vagy a körben forgás. Vannak, akik különleges dolgok iránt érdeklődnek, és van olyan beteg is, aki csak egyféle színű játékkal játszik. A kommunikáció és a beszéd zavarai is gyanúra adnak okot, és az is gyakran előfordul, hogy az autista gyerek nem lép szemkontaktusba vagy nem játszik a testvéreivel.