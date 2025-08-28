Oltás tű nélkül? Ez a hétköznapi eszköz jelenthet megoldást

Bevált a fogselyem tű helyett az oltóanyag bejuttatásához – számolt be a Texas Tech University kutatóinak eredményeiről az Orvostovábbképző Szemle.

Valljuk be, az oltástól azért sokan tartunk...Fotó: Getty Images

Csak a megfogselymezett egerek maradtak életben

A kutatók bebizonyították, hogy amikor a vakcina összetevőivel átitatott fogselymet alkalmaztak egerek ínyén, az immunválaszt váltott ki. A vizsgálat során 28 napon át kéthetente fogselymet használtak 50 egéren. Ez nem volt éppen könnyű feladat: ahhoz ugyanis, hogy az egerek fogait fogselyemmel tisztíthassák, egy kutatónak óvatosan le kellett húznia az egerek állkapcsát egy kulcstartó fémgyűrűjével, míg egy másik elvégezte a feladatot.

A végső vakcinaadag beadása után négy héttel az egereket egy halálos influenza-törzzsel fertőzték meg. Az összes fogselyemmel kezelt rágcsáló túlélte a fertőzést, míg a vakcinázatlan állatok elpusztultak. Ráadásul a fogselyemmel kezelt egerek székletében, nyálában és csontvelőjében is ellenanyagokat mutattak ki, ez pedig arra utal, hogy a szervezetük hosszú távú immunválaszt alakított ki.

Az új módszer előnyei

Javíthatja az oltási arányt azok között, akik félnek a tűtől.

Nem igényel speciális szállítást, hűtést.