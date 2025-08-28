Oltás tű nélkül? Ez a hétköznapi eszköz jelenthet megoldást

Bevált a fogselyem tű helyett az oltóanyag bejuttatásához – számolt be a Texas Tech University kutatóinak eredményeiről az Orvostovábbképző Szemle.
Csak a megfogselymezett egerek maradtak életben
A kutatók bebizonyították, hogy amikor a vakcina összetevőivel átitatott fogselymet alkalmaztak egerek ínyén, az immunválaszt váltott ki. A vizsgálat során 28 napon át kéthetente fogselymet használtak 50 egéren. Ez nem volt éppen könnyű feladat: ahhoz ugyanis, hogy az egerek fogait fogselyemmel tisztíthassák, egy kutatónak óvatosan le kellett húznia az egerek állkapcsát egy kulcstartó fémgyűrűjével, míg egy másik elvégezte a feladatot.
A végső vakcinaadag beadása után négy héttel az egereket egy halálos influenza-törzzsel fertőzték meg. Az összes fogselyemmel kezelt rágcsáló túlélte a fertőzést, míg a vakcinázatlan állatok elpusztultak. Ráadásul a fogselyemmel kezelt egerek székletében, nyálában és csontvelőjében is ellenanyagokat mutattak ki, ez pedig arra utal, hogy a szervezetük hosszú távú immunválaszt alakított ki.
Az új módszer előnyei
- Javíthatja az oltási arányt azok között, akik félnek a tűtől.
- Nem igényel speciális szállítást, hűtést.
- Könnyen, akár postán is eljuttatható a rendeltetési helyre, ami például egy újabb pandémia idején hasznos lehet a gyors, tömeges vakcinázáshoz.