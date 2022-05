Mit jelez a vérkép MPV értéke?

Mit mutat az MPV értéke?

A teljes vérképről kiadott dokumentumban különböző rövidítésekkel lehet találkozni. A legfontosabb mutatók betűkombinációit, illetve ezek jelentését sokan megtanulják, de időnként nagyobb érdeklődés fordul olyan tényezők felé is, amelyek felett a betegek többnyire elsiklanak. Ilyen az MPV (mean platelet volume) érték is, amelyről sokan tudni vélik, hogy komoly következtetések vonhatók le belőle az egészségi állapotra. Valóban így lenne?

Az MPV (mean platelet volume) értékből komoly következtetések vonhatók le

Az MPV-nek van, vagy nincs jelentősége?

Az MPV értéknek a jelenlegi állás szerint egy átlagos beteg esetében nincs jelentősége. Korábban ezt a tényezőt a teljes vérképnél nem is számították ki, mert a vizsgálati anyagok elemzésére használt laborautomaták nem voltak képesek rá. Ezért csak a vérképzőrendszeri betegségben szenvedők esetében végezték el az MPV érték, azaz a vérlemezkék (trombociták) átlagos méretére, s a vérben az átlagos térfogatukra jellemző szám meghatározását. Az MPV értéket leginkább arra használják az orvosok, hogy információt kapjanak a csontvelőben történő trombocita termelés mértékéről.

A mutató értéke egészséges emberek esetében 7,2 - 11,1 fL.

Ahogy a csontvelő egyre több trombocitát állít elő, a fiatal vérlemezkék száma felszaporodik a vérben. Márpedig ezek nagyobb méretűek, mint az idősebbek, ami az MPV érték emelkedésében is megnyilvánul. Azaz ha több az új vérlemezke, magasabb lesz az MVP érték. A tormbocitatermelés akkor emelkedik meg, amikor az érrendszerben keringő vérben olyan mértékben csökken a számuk, hogy sürgős pótolás kell. Ilyen helyzet áll elő komoly vérveszteség és különféle vérképzőszervi zavarok esetén.

A MPV értéket azonban nem csak a vérképzés zavarai miatt figyelik. A mutató utalhat érelzáródásos folyamatra vagy éppen ellenkezőleg, az erőteljesebb vérzékenységre. Korábbi kutatások - például a Birminghami Egyetemen dolgozó Armen Yuri Gasparyan és kollégái eredményei - szerint a megemelkedett MPV érték a trombózis és a gyulladások kapcsolatára utalhatnak. Ráadásul az olyan kardiovaszkuláris kockázati tényezők, mint a dohányzás, a magas vérnyomás, dyslipidaemia (kóros vérzsírszint) és a diabétesz is képesek befolyásolni MPV-t. Megállapították, hogy a növekvő MPV szint a vénás és artériás trombózis kockázatával is egy irányban mozog.

Az olyan erősen gyulladásos betegségek, mint a reumatoid arthritis alacsony MPV-vel járnak, amely emelkedik a gyulladáscsökkentő terápia hatására. Az életmód változtatás, a vérnyomáscsökkentő és lipidcsökkentő terápiák szintén befolyásolják az MPV értékét. De ennek trombóziskockázatra gyakorolt hatását még ki kell vizsgálni.

Végül tehát az MVP-értékkel érdemes törődni, mert segíthet komoly betegségek felderítésében, de átlagos egészségi állapotú embereknél valószínűleg továbbra sem ezt a mutatót fogják az orvosok elsőként előkapni, ha diagnózist szeretnének felállítani.