Koronavírus: az óránk is árulkodhat a fertőzésről

Az okosórák és okoskarkötők már nem csak a lépéseinket képesek számolni, de alvásfigyelő, pulzus-, sőt akár vérnyomásmérő funkciójukkal egyre többet árulnak el az egészségi állapotunkról is. Egy DETECT nevű, friss kutatás eredményei szerint ezeknek az okoseszközöknek a koronavírus elleni harcban is fontos szerepük lehet - írja a Medical Xpress.

Kevesebbet mozognak, és többet alszanak a fertőzöttek

A március 25-én elindított kutatás egy mobilalkalmazás segítségével gyűjti az okosórákkal és fitneszkarkötőkkel mért adatokat azoknál a résztvevőknél, akik önként csatlakoztak a programhoz. A Nature Medicine tudományos portálon közzétett eredmények szerint ezek az egész nap viselhető eszközök képesek megjósolni a COVID-19 betegséget az aktivitás szintje, az alvási adatok és a pulzusszám alapján. Emellett a résztvevőknek egy rövid kérdőívet is ki kellett tölteniük az egészségi állapotukról és tüneteikről.

Eric Topol, a kutatást végző Scripps Research Translational Institute igazgatója szerint az Egyesült Államokban nagyjából 100 millió ember használ okosórát vagy okoskarkötőket. A járvány terjedéséről azonban már akkor is fontos információkat gyűjthetnek, ha csupán az 1-2 százalékuk tölti le az applikációt. A program ugyanis folyamatosan monitorozza az okoseszközt viselő személyt, és jelez, ha például a megváltozott alvási adatai, esetleg a megemelkedett nyugalmi pulzusa vírusfertőzésre enged következtetni.

Az okosóra adataiból is lehet következtetni a fertőzésre. Fotó: Getty Images

Persze a téli hónapokban a koronavírus mellett nátha és influenzavírusok is fertőznek. Ezért is fontos, hogy a programhoz csatlakozók a tüneteikről és az általános egészségi állapotukról is beszámoljanak, így az applikáció nagyobb pontossággal el tudja dönteni, hogy valóban koronavírus-fertőzésről, vagy esetleg egy egyszerű megfázásról van-e szó.

Június 7-ig összesen 30 529 ember vett részt a vizsgálatban, az USA minden államából. A résztvevők közül 3811-en jelentettek a vizsgált időszakban valamilyen tünetet, közülük 54-nek lett pozitív a koronavírus-tesztje, 279-nek pedig negatív. Az adatok szerint a fertőzött személyek kevesebbet mozogtak, az alvásidejük viszont hosszabb volt a megszokottnál.

Mivel a koronavírust legnagyobb arányban a tünetmentes fertőzöttek adják tovább, nagyon fontos lenne őket is figyelmeztetni - hívja fel a figyelmet Eric Topol. A már diagnosztizált fertőzöttek adatait is felhasználva a kutatók azon dolgoznak, hogy az első panaszok megjelenése előtt képes legyen a program jelezni a gyanús eseteket. Persze diagnózist ezután is csak a laboratóriumban elvégzett vizsgálatokkal lehet felállítani, egy ilyen előjelző rendszer mégis hatékony lehet a járvány terjedésének lassításában.