Kiderülhet, hogyan élhetünk 110 évig

A 110 évnél tovább élő, úgynevezett szuperszázévesek nemcsak koruk miatt figyelemre méltóak, hanem jó egészségük miatt is. Ez az elit csoport ellenállónak tűnik számos időskori betegséggel - köztük az Alzheimer-kórral, a szívbetegségekkel és a rákkal - szemben. A kutatók nem tudják, miért élnek egyesek 110 éven túl is, míg mások nem. Azonban hamarosan erre is választ kaphatunk.

Megfejthetik a titkot, miért él néhány ember akár 110 évet meghaladó ideig. Fotó: Getty Images

Egy kutatócsoportnak sikerült átprogramozni egy 114 éves nő sejtjeit indukált pluripotens őssejtekké (iPSC), amelyek azért különlegesek, mert bármilyen testi sejtté képesek átalakulni. "Egy nagy kérdésre kerestünk választ: át tudunk-e programozni ilyen öreg sejteket. Megmutattuk, hogy lehetséges, most pedig egy értékes eszközünk van arra, hogy olyan géneket és más tényezőket találjunk, amelyek lelassítják az öregedési folyamatot - magyarázta Evan Y. Snyder professzor, a tanulmány szerzője.

A tanulmányban a kutatók három ember - köztük a már említett 114 éves nő, egy 43 éves egészséges ember és egy gyors öregedésben, progériában szenvedő nyolcéves gyermek vérsejtjeit programozták át iPS-sejtekké, majd azokat mesenchymális őssejtekké. Ez utóbbiak számos sejttípussá képesek differenciálódni, így fontos szerepet játszanak a különféle kötőszövetek - például csont-, porc- és zsírszövet - kialakulásában.

Vannak még kihívások

A kutatók azt találták, hogy a szuperidős sejtjei ugyanolyan könnyen alakultak át, mint a másik két emberé. A telomerek - a DNS "védősapkái", amelyek az öregedés során megrövidülnek - szintén visszaállítódtak a fiatalkori szintre. A szuperidős sejtjeinél azonban kevésbé volt gyakori ez a telomervisszaállítódás. Ez azt jelzi, hogy az extrém öregedésnek olyan hosszú távú hatásai is vannak, amelyeket le kell győzni a sejtöregedés hatékonyabb visszaállításához.