Bizonyították, az éhség és az érzelmek összefüggenek

Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor hirtelen ránk tör az éhség, és ettől ingerlékennyé, dühösebbé válunk. Kisgyermekek, illetve férfiak esetében talán látványosabb a dolog, mint felnőtt nőknél, de az biztos, hogy mindenkit érint az éhség által kiváltott érzelemkitörés. Egy új kutatás most tudományos módszerekkel bizonyította az éhség és érzelmek ilyetén összefüggését. Igaz, ennek hátteréről nem állítottak semmit, csak megállapították, hogy az összefüggés – ha éhesek vagyunk, ingerlékenyebbek vagyunk – bizonyíthatóan létezik.

Néha egyszerűen azért érzünk dühöt, mert éppen éhesek vagyunk. Fotó: Getty IMages

A PLoS One című szaklapban megjelent vizsgálatban 64 résztvevőt kértek fel, hogy 21 napon keresztül mindennap ötször számoljanak be érzéseikről és éhségszintjükről. A válaszokat ezután kiértékelték az éhségérzet és az adott időpontokban érzett különleges érzelmek szempontjából. A brit Ruskin Egyetem kutatói azt találták, hogy az éhség időszakaiban a résztvevők dühösebbnek és ingerlékenyebbnek érezték magukat, miközben kisebb örömöt is éreztek. Számokkal kifejezve: az éhség az ingerlékenység 37 százalékáért, a düh 34 százalékáért, az öröm 38 százalékáért felelt.

Noha a kutatás nem mutatta be az éhség okozta érzelmek enyhítésének módjait, a tanulmány azt sugallja, hogy az érzelmek címkézése segíthet az embereknek azok szabályozásában. Például annak felismerésével, hogy egyszerűen azért vagyunk dühösek, mert éppen éhesek vagyunk. Tehát nem más okok – például pszichés tényezők – miatt miatt csattanunk fel minden apróságra vöröslő fejjel, hanem, mert üres a gyomrunk.

Így az éhség nagyobb tudatossága csökkentheti annak valószínűségét, hogy az éhség negatív érzelmeket és viselkedést eredményezzen, mondják a kutatók. Akárhogyan is van, most már tudományosan is bizonyított, hogy üres gyomor esetén dühösek és kellemetlenek leszünk – és ezt jó észben tartani.