Milliók élhetnek diagnózis nélkül – az autizmus női oldala

Lányoknál, nőknél az autizmus enyhébb tünetekkel mutatkozik meg, ami nehezíti a felismerést. Így akár milliók maradhatnak diagnózis nélkül, ez pedig jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet – számolt be egy friss amerikai kutatás eredményeiről a Daily Mail.

A nők autizmusa sokáig maradhat rejtve. Fotó: Getty Images

Utánozzák társaikat, így látszólag minden rendben van

Bár a szakértők régóta úgy vélik, a férfiaknál négyszer gyakoribb az autizmus diagnózisa, mint a nőknél, a közelmúltban napvilágot látott kutatás szerint ez mégsem állja meg a helyét. A diagnosztizált autizmus sokkal inkább azért lehet ritkább a nők esetében, mert ők már gyerekkorban képesek leplezni a jellegzetes tüneteket: utánozzák, hogyan viselkednek és játszanak a társaik. Ráadásul esetükben enyhébb formában is jelentkeznek a szimptómák, ami tovább nehezíti a korai diagnózist. A JAMA Network Open folyóiratban megjelent eredmények szerint az autizmussal élő lányoknál kevesebb nehézség mutatkozott például a szemkontaktus és a szociális készségek terén.

Mivel a meglévő diagnosztikai kritériumok nem veszik figyelembe a nemek közötti különbségeket, sajnos az érintetteknél nem csak a diagnózis marad el, hanem a megfelelő kezelés, terápia is. A kutatók tehát kiemelték: szükség lenne olyan mérési módszerek kidolgozására, amelyek megbízhatóan képesek feltárni az autizmus tüneteit fiatal lányoknál.