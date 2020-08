A Hold így hat az egészségünkre

A Hold fázisai hatással vannak a Földre és a természeti mechanizmusokra - ezt már régóta tudjuk. De mi a helyzet az emberi szervezettel?

Befolyásolja a menstruációs ciklust?

Sokak szerint például összefüggés van a menstruációs ciklus és a holdfázisok között. Ez a felvetés valószínűleg abból ered, hogy egy átlagos menstruációs ciklus hossza 28 nap, ami nagyjából megegyezik egy holdciklus idejével.

Sokak szerint nagy hatással van ránk a Hold. Fotó: 123rf

A '70-es évek óta több olyan kutatás is készült, amelyek eredményei szerint amenzeszés a peteérés, valamint a holdciklusok között kapcsolat lehet, illetve néhány tanulmány összefüggést talált a holdciklusok és az alvást, valamint az ébrenlétet szabályozó, melatonin nevű hormon szintjének változásai között is. Egy 2005-ös nepáli kutatás pedig arra jutott, hogy azok a nők, akik telihold idején esnek teherbe, nagyobb eséllyel adnak életet fiúgyermeknek.

Egy menstruációs ciklus azonban 21-35 napig is tarthat, valamint az életkortól és a hormonoktól függően is változik, így elég valószínűtlen, hogy összehangolódjon a Holddal. Ezt igazolta egy 74 nő bevonásával készült, egy éven át tartó kutatás is.

Álmatlanságot okozhat?

Abban is sokan hisznek, hogy a telihold hatással van az alvásunkra, pontosabban álmatlanságot okoz. Bár ezzel kapcsolatban viszonylag kevés kutatás készült, ezek eredményei azt mutatják, hogy a telihold valóban hatással lehet az alvásra. Egy 2013-ban készült svájci kutatás alanyai például telihold idején átlagosan öt perccel később aludtak el, és 20 perccel korábban ébredtek fel, mint máskor. A résztvevők arról is beszámoltak, hogy kevésbé volt pihentető az alvásuk. Ennek valószínűleg az alacsonyabb melatoninszint volt az oka.

Hat a pszichés állapotunkra?

Népszerű vélekedés még, hogy a Hold a pszichés állapotunkra, mentális egészségünkre is hatással van - gondoljunk csak azokra a történetekre, amelyekben a farkasemberek mindig teliholdkor változnak át. De ebből a feltételezésből ered "holdkóros" kifejezés is, amelyet a mentálisan labilis emberekre használnak. Egy 1981-ben készült tanulmányban az áll, hogy teliholdkor megnő a bűncselekmények száma, egy 2009-ben készültben pedig arról írnak, hogy a telihold időszakában csaknem kétszer több embert utalnak pszichiátriai intézetekbe, mint általában.

Ugyanakkor egy 1998-ban készült kutatás eredményei cáfolják ezt. A tanulmány szerzői szerint nincs szignifikáns kapcsolat a holdfázisok, illetve az ön- és közveszélyes viselkedés között. Egy 2019-ben készült svájci-amerikai kutatásban szintén ezt a kapcsolatot keresték 18 ezer ember bevonásával. Az eredmények azonban azt mutatták, hogy a telihold nincs hatással az emberek viselkedésére.

