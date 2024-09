A növények anyagcseréjében is fontos szerepet játszik a C-vitamin

A C-vitamin nemcsak a növények oxidatív stresszel szembeni védelmében játszik kulcsfontosságú szerepet, hanem az anyagcsere számos folyamatát is szabályozza, mutatták ki a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) munkatársai. A C-vitamin legalapvetőbb szerepe a reaktív oxigénformák semlegesítése, de emellett más élettani hatásokkal is bír. Tóth Szilvia Zita és együttműködő partnerei felfedezték, hogy a C-vitamin a sejt anyagcsere-folyamatait nagymértékben befolyásolja. Kísérleteikhez a káposztafélék családjába tartozó lúdfű (Arabidopsis thaliana) nevű modellnövény két olyan mutánsát használták, amelyek csökkent C-vitamin tartalommal rendelkeznek az egész sejtben, illetve csak a fotoszintézisért felelős sejtszervecskében, a kloroplasztiszban. Ideális nevelési körülmények között egyik típusú C-vitamin-hiány sem okoz oxidatív károsodást.

A HUN-REN SZBK metabolomika laborjában végzett analízis nagymértékű változásokat mutatott ki mindkét C-vitamin-hiányos mutáns anyagcseréjében, ami arra utal, hogy a kloroplasztiszban található C-vitamin jelentősen befolyásolja a növényi metabolizmust. Egy szintén újonnan kifejlesztett – a modellnövény fehérjéit érintő - proteomikai elemzés segítségével pedig feltárták, hogy a C-vitamin több kulcsfontosságú enzimmel lép közvetlen kölcsönhatásba, így befolyásolva az anyagcsereutak működését.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Ezzel Tóth Szilvia Zita és együttműködő partnerei elsőként bizonyították, hogy a C-vitamin – a jól ismert antioxidáns hatás mellett - alapvetően befolyásolja az anyagcsere-folyamatokat, mégpedig az abban részt vevő enzimek aktivitásának szabályozásán keresztül, és egyfajta belső metabolikus jelként működik. Ez az ismeret jelentősen hozzájárulhat a magasabb C-vitamin tartalmú növényfajták létrehozásához. Emellett elképzelhető, hogy a C-vitamin nemcsak a növények, hanem az állati és az emberi sejtek anyagcsere-folyamatait is szabályozza. A kutatás eredményeit – melyben a HUN-REN SZBK több szervezeti egysége mellett részt vettek a Max Planck Molekuláris Növényélettani Intézet és a KTH Royal Institute of Technology kutatói is - a Plant Physiology folyóiratban publikálták.