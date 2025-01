C-vitamin-hiány: téged is érint?

A C-vitamin esszenciális tápanyag: testünk nem tudja önállóan szintetizálni, így külső forrásból kell hozzájutnunk. Egyszersmind vízben oldódó vitaminként a szervezet nem alkot belőle raktárakat sem, ami napi szintű pótlást tesz szükségessé. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) felnőtt férfiak számára 90, felnőtt nők számára pedig 80 milligramm C-vitamin bevitelét javasolja naponta. A legutóbbi, 2019-ben lefolytatott hazai táplálkozási felmérés tanúsága alapján ez teljesül is – egyedül a 18-34 éves férfiak körében mértek az ajánlásnál valamelyest alacsonyabb átlagos C-vitamin-bevitelt. A vitaminhoz elsősorban friss gyümölcsök és zöldségek rendszeres fogyasztásával juthatunk hozzá. Változatos, kiegyensúlyozott táplálkozással a legtöbb esetben fedezni lehet a szükséges bevitelt.

Szervezetünk C-vitamin-igényét elsősorban friss zöldségekkel és gyümölcsökkel fedezhetjük. Fotó: Getty Images

A vitamin számos testi funkcióban kulcsszerepet játszik. Egyebek mellett nélkülözhetetlen a kötőszövetek felépítéséhez és a sebgyógyuláshoz, az immunrendszer optimális működéséhez, de részt vesz a fehérjeanyagcserében, a vasfelszívódásban, továbbá antioxidánsként az oxidatív stressz negatív hatásainak ellensúlyozásában egyaránt. Súlyos vitaminhiány esetén mindezen folyamatok zavart szenvednek, amiből betegség, úgynevezett skorbut alakulhat ki. A skorbutra tünetként elhúzódó sebgyógyulás, bevérzések, véraláfutások, fokozott vérzéshajlam, ínygyulladás és foghullás, kóros csont- és fogképződés, ízületi panaszok hívhatják fel a figyelmet. Mindazonáltal napjainkban ritkán fordul elő ennyire súlyos C-vitamin-hiány, a skorbut inkább a nagy hajós felfedezések korában volt elterjedt probléma.

Bizonyos körülmények között azonban ma is előfordul enyhébb fokú hiányállapot. Ebben szerepet játszhatnak étrend hiányosságok, kiemelten az alacsony zöldség- és gyümölcsfogyasztás, valamint az is, hogy bizonyos tényezők fokozhatják a szervezet C-vitamin-igényét. E körben említhető a dohányzás, amelyről jól ismert, hogy növeli a szervezetet terhelő oxidatív stresszt. Szintén fokozza a vitaminszükségletet nőknél a várandósság és a szoptatás, akárcsak egyes akut vagy krónikus gyulladásos állapotok, pajzsmirigy-betegségek, a kóros mértékű stressz, illetve a műtétek, betegségek utáni lábadozás. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy bizonyos gyomor-bélrendszeri betegségeknél a C-vitamin felszívódása is romolhat.

A C-vitamin-hiány eleinte olyan általános tünetekben mutatkozhat meg, mint a fáradtság, gyengeség. Súlyosbodva aztán véraláfutások, vérzések, fokozott hajhullás és lassú sebgyógyulás jelezheti a problémát. A szervezet vitaminellátottsága laborvizsgálattal ellenőrizhető, és amennyiben hiányra derül fény, megfelelő C-vitamin-pótlással rövid úton rendezhetők a panaszok. A kezelés egyrészt a táplálkozási hiányosságok megszüntetésén, másrészt – szükség esetén – táplálékkiegészítők alkalmazásán alapul. Felnőttek számára a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér ajánlás naponta legalább öt adag zöldség és gyümölcs elfogyasztását javasolja. Hosszú távon ennek betartása a C-vitamin-hiány megelőzésének záloga is.