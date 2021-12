Ezért fontos, hogy kesztyűt viseljünk télen

A zord időjárás nem csak az ízületi és különböző mozgásszervi problémákkal küzdők számára okozhat nehézségeket, hanem a nyirkos, téli hónapok bárki szervezetét megviselhetik. Ha kihűl a kezünk, könnyebben megfázhatunk, ráadásul a sokszor túlfűtött benti levegő és a kinti hideg közti hőkülönbséghez a bőrünknek is nehéz alkalmazkodnia. Kiszáradhat, berepedezhet - vagy akár fel is hasadhat -, ami leggyakrabban az ököl kiemelkedő részeit, valamint a körömágyakat érinti. Ha pedig megsérül a bőr védőrétege, még hajlamosabbá válik a károsodásra, ami nedvességvesztéshez és irritációkeltő anyagok behatolásához vezethet. További nehézséget jelent az is, hogy a kezünkön található bőr struktúrája alapvetően kevésbé képes megkötni és megtartani a nedvességet, így az időjárás okozta negatív hatások még látványosabban megmutatkozhatnak rajta.

Milyen kesztyűt viseljünk?

Egy jól megválasztott kesztyű azonban nemcsak a kellemetlen hidegtől véd, hanem megóvja a bőrt a és a körmöt a kiszáradástól is. Ehhez azonban fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mindig megfelelő méretű legyen, mivel csak így tudja tökéletesen ellátni a feladatát. Anyag szempontjából az egyik legjobb választás a bőrből készült változat, ami nem engedi át a külső, hideg levegőt, ráadásul az igazán zord időjárás ellen elérhetőek bélelt változatban is. Amennyiben mégis inkább a szövetet részesítjük előnyben, törekedjünk a sűrűbb szövésű anyagok viselésére, és figyeljünk arra, hogy ne ázzon át.

Mossuk, de nem mindegy mivel

Akárcsak a kesztyűt, a kezünket sem mindegy, hogy mivel tisztítjuk. Kirepedezésre hajlamos, száraz bőr estén ruhadarabjaink mosására válasszunk szenzitív mosó- és öblítőszereket, emellett ügyeljünk arra is, hogy a kezünket mivel tisztítjuk. A hideg és a különböző fertőtlenítőszerek fokozottan megviselik a bőrt, a hagyományos, erőteljesen lúgos kémhatású szappanok pedig még tovább száríthatják és irritálhatják. Helyette érdemes bőrbarát pH-értékű, gyengéden alkalmazható termékeket használni, amelyek úgy tisztítanak, hogy közben nem szárítanak. Ajánlottak az olyan kézmosóolajok, amelyek például citrát-puffert és dexpanthenolt tartalmaznak, amelyek helyreállítják és támogatják a bőr optimális pH-értékét, valamint már kézmosás közben megnyugtatják, regenerálják a bőrt, illetve megakadályozzák a berepedezések újbóli megjelenését.

A téli hidegben leggyakrabban a kezünk hűl ki. Fotó: Getty Images

Mindig legyen nálunk kézkrém

A téli időszakban érdemes mindig magunknál tartani kézkrémet is, hogy bőrünket ne csak reggel és este, hanem ha szükség van rá, napközben is hidratálhassuk. A durván kirepedezett bőrre elérhetőek olyan azonnali ápolást nyújtó, vízmentes készítmények, amelyek féligáteresztő védőréteget képeznek: miközben megóvják a rendkívül száraz bőrt, biztosítják a vízpára és az oxigén természetes ki-be áramlását. Javasoltak a glicerintartalmú kézkrémek, amelyek amellett, hogy hatékony hidratáló tulajdonsággal rendelkeznek, megkötik és a bőrben tartják a nedvességet.

A tisztálkodószerekhez hasonlóan itt is érdemes figyelni az egyes termékekben található összetevőkre: a panthenol- és a dexpanthenoltartalmú hidratálószerek felgyorsítják a kirepedezett bőr regenerációját, a decanediol antibakteriális hatású, ezért megelőzi a sérült bőr felülfertőződését, a methoxypropanediol (MPD) enyhíti a viszketést, a ceramidok és avena sativa (abrakzab) erősítik a bőr védőrétegét, miközben enyhítik a szárazságot és szintén kedvező hatással vannak a kellemetlen viszketésre is. Ha pedig megfelelő és alapos mennyiségben felvitt hidratáló kézkrém felvitele után otthon is kesztyűt húzunk - ezúttal vékony, pamutból készült cérnakesztyűt -, elősegíthetjük, hogy bőrünk még jobban beszívja a hidratálókrémek gazdag összetevőit. Próbáljuk ki este, reggelre garantáltan puha bőrrel ébredünk!