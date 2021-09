Miért fontos az arc hidratálása, és hogyan csináljuk jól?

A hidratálás régóta a bőrápolási rutin szerves része: bizonyos források szerint VII. Kleopátra, az ókori Egyiptom utolsó és egyik legismertebb uralkodója is hidratáló, tápláló hatása miatt fürdött rendszeresen szamártejben.

Elengedhetetlen a bőrnek

Tudni kell, hogy ha a bőr nem képes megtartani a nedvességet, akkor szárazzá, érdessé válik (ennek hátterében leggyakrabban környezeti hatások, a túlságosan gyakori tisztálkodás, illetve bizonyos betegségek állhatnak). Az arc napi rendszerességű hidratálásával azonban megvédhetjük a bőrbarriert az irritációtól, csökkenthetjük a szárazság kialakulásának veszélyét, sőt, a száraz bőrnek is segíthetünk az "újjászületésben".

Mi alapján válasszunk?

A hidratálás a bőr külső rétegének rehidratálására, a nedvesség megkötésére és a külső tényezők - beleértve a hideg, száraz levegőt, amely tovább száríthatja a bőrt - elleni védelemre tervezett termékek használatával történik. Mint arra a Healthline cikkében dr. Debra Jaliman bőrgyógyász felhívta a figyelmet, olyan készítményt célszerű választani, amely megfelel a bőrtípusunknak. A szakember szerint emellett érdemes alaposan elolvasni a címkét is. Jót jelent például, ha a termék hialuronsavat, glicerint, C-, E-vitamint vagy ceramidokat tartalmaz, illetve, ha a "nem komedogén" (azt jelenti, hogy nem tömíti el a pórusokat) feliratot látjuk rajta. Szintén előnyös, ha a hidratáló egyben fényvédő hatással is bír.

A hidratálás fontos része az arcápolásnak. Fotó: Getty Images

Bár ezek a termékek ritkán járnak negatív hatásokkal, előfordulhat, hogy nem úgy reagál rájuk a bőrünk, ahogy kellene, például bőrirritáció lép fel. Új termék esetén tehát mindig egy bőrpróbával indítsunk! Ha valamilyen kellemetlen tünetet észlelünk, konzultáljunk bőrgyógyásszal, és ugyanez a teendő akkor is, ha bizonyos bőrbetegségek, például akné vagyatópiás dermatitiszáll fent nálunk - a szakember ilyenkor segíthet a számunkra ideális készítmény kiválasztásában.

A hidratálás lépései

Mielőtt felvinnénk a hidratálót, alaposan tisztítsuk meg az arcunkat. Ez azért fontos, mert így a szennyeződések mellett eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket is, aminek köszönhetően a készítmény mélyebbre hatolhat a bőrben. Ugyancsak fokozza a hidratálás hatékonyságát, ha a tisztítás után nem töröljük teljesen szárazra az arcunkat, hanem enyhén nedvesen hagyjuk a bőrt. Ha mindezzel megvagyunk, vigyünk fel egy kb. borsónyi mennyiségű hidratálót, és körkörös mozdulatokkal enyhén dörzsöljük be, amíg fel nem szívódik. Ne felejtsük el a nyakunkon és a dekoltázsunkon is elvégezni ugyanezt! A hidratálást egyébként a legjobb, ha fürdés, mosakodás után iktatjuk be, és igyekezzünk naponta kétszer, reggel és este is sort keríteni rá.

Természetes módszerek

Bár fontos, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb terméket, nem árt tisztában lenni azzal, hogy bizonyos életmódbeli változtatások is segíthetnek természetes módon hidratálni a bőrt, és megtartani annak nedvességtartalmát. Dr. Ellen Marmur bőrgyógyász azt mondja, ilyen például a gyakori testmozgás, az alkohol- és sófogyasztás minimalizálása, a stresszcsökkentés, valamint a sok víz és a magas víztartalmú ételek - uborka, paradicsom, görögdinnye, alma - fogyasztása.