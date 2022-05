Dermaroller: valóban hatékony bőrfiatalító?

Azok, akik aknés hegekkel, striákkal, különféle bőrhibákkal küzdenek, biztosan hallottak már a mikrotűs arckezelésekről, melyeknek a mai legmodernebb formája a rádiófrekvenciás mikrotűs kezelés. A hagyományos mikrotűs kezelés lényege, hogy a dermatológus/kozmetikus mikrotűszúrásokkal mikroszkopikus sebeket ejt a bőrön (ez lehet arc, nyak, mellkas, has, kar, láb stb.), ezek az apró sérülések pedig, melyek szabad szemmel nem is láthatóak, arra sarkallják a szervezetet, hogy a bőr regenerációjához szükséges anyagokat, a többi közt kollagént és elasztint termeljen.

A kollagén Az emberi szervezetben leggyakrabban megtalálható fehérje, ami a többi közt felelős a kötőszövetek, például a bőr, az izmok, az inak, a porcok és a csontok összetartásáért.

Ezek azonban nemcsak arra alkalmasak, hogy a sebeink gyorsabban gyógyuljanak, de hatásukra a bőrünk teltebbé és feszesebbé is válik, lényegében megfiatalodik, megújul. Ezt az eljárást legelőször 1995-ben írták le dermatológusok, de akkor még nem volt a maihoz hasonló eszköz hozzá. Két évvel később már próbálták "gépesíteni" az eljárást, a tetoválókészülék tűjével kezelték a hegeket. Ám egészen 2006-ig kellett várnunk arra, hogy megszülessen a mikrotűs kezelésekhez használható első olyan eszköz, ami a ma ismert dermaroller ősének tekinthető, s amit Desmond Fernandes és Massimo Signorini használtak először az úgynevezett kollagén indukciós terápiához.

Az elasztin Az elasztin a bőr kötőszövetében előforduló fehérje, amely a kollagénnel együtt biztosítja a bőr rugalmasságát, feszességét. A korral az elasztinrostok vízfelvevő-képessége csökken, merevebbé válnak, így bőrünk is veszít feszességéből, petyhüdtté válik és kialakulnak a ráncok.

A többi innen már történelem. A klinikai használatból a gyakorlat szépen lassan elterjedt, de néhány évvel ezelőttig főképp csak a bőrgyógyászok és kozmetikusok alkalmazták hegkezelésre, bőrfiatalításra. Ezek azonban különböző okokból - legyen az anyagi természetű vagy egyszerűen csak nem volt a környéken ilyen kezelést végző szakember - nem voltak elérhetőek bárki számára. Erre hozott megoldást a valamivel rövidebb tűhosszúsággal, tehát otthon is biztonságosabban használható, viszonylag olcsó házi dermarollerek megjelenése, melyek népszerűsége azóta is folyamatosan nő.

A dermaroller otthon is biztonságosan használható. Fotó: Getty Images

Tudhat-e annyit, mint a professzionális kezelés?

A rövid válasz az, hogy nem, annyit nem tud. De ez nem jelenti azt, hogy nincs haszna. Ha tudjuk, hogy milyen fajtát és hogyan kell használnunk a problémánk kezelésére, és persze elvárásaink nem rugaszkodnak el a realitás talajáról, akkor jó eséllyel a bőr károsítása nélkül érhetünk el szemmel is látható változást.

Milyen méret a legjobb?

A dermarollerek, ezek a hengerre applikált mikroszkopikus tűvel ellátott eszközök különböző méretekben kaphatóak. Léteznek a hagyományos mikrotűs kezelésre korábban alkalmazott tollszerű változatok, melyeken mindössze 12-15 apró, általában 0,25 mm hosszúságú tű van, ezek a célzott hegkezelésre alkalmasak, például egy régi seb, akne nyomainak eltüntetésére.

A hengerek között vannak egészen kicsi átmérőjűek, alig egy centisek, amiken legfeljebb 0,5 mm hosszú tűk helyezkednek el. Ezek a kisebb területek kezelésére alkalmasak. Az ennél nagyobbak általában már 600-700 tűt is tartalmaznak, legfeljebb 1 mm hosszúságúakat, és ezt főképp az arc, a nyak kezelésére lehet használni. A legnagyobb felületű dermarollereken pedig már akár 1,5 mm hosszú tűk is lehetnek, ezeket a hajas fejbőr (serkenti a hajhagymákat), és a test nagyobb felületei, például comb, has, fenék kezelésére lehet használni.

Mire használhatjuk a dermarollert?

Bár számos felhasználási területe van, a legfontosabb a bőr felületének javítása. A rendszeres dermarollerhasználat halványíthatja a bőrfoltokat, hegeket, feszesítheti a bőrt, finomíthatja a ráncokat stb. A hosszabb tűhosszúságú dermarollereket ajánlják továbbá a cellulitisz elleni harcra, a striák halványítására, sőt a fejbőrön a hajhagymák serkentésére is. Megjegyzendő, a dermaroller hatékonysága még számos mérete és változata ellenére is alulmarad a professzionális mikrotűs kezelések eredményeinek, van azonban valami, ami miatt mindezek ellenére is imádják azok, akik használják. Ez nem más, minthogy minden krém, szérum sokkal mélyebben tud felszívódni, és ezáltal kifejteni áldásos hatását.

Milyen gyakran használjuk?

Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy minél többször használjuk, annál gyorsabban érünk el vele látványos eredményt, le kell hűtsük a kedélyeket. A használat gyakorisága ugyanis nem a lelkesedésünk függvénye, hanem a tűhosszúságé. Míg egy 0,25 mm-es tűkkel ellátott dermarollert akár minden másnap is alkalmazhatunk, egy nagyobb, 1,5 mm-es változatot már legfeljebb csak 3-4 hetente ajánlott. Ennek oka, hogy azok a tűk mélyebb sebeket hagynak, időre van szüksége a szervezetnek, hogy elegendő kollagént és elasztint termeljen a gyógyításukhoz, és ugye nem szeretnénk, ha folyamatos gyulladásba kerülne a bőrünk? Legyünk türelmesek, megéri.

Mennyire fáj a kezelés?

Több száz tűt görgetni az arcunkon (vagy más testrészünkön) nem leányálom, de meglepő módon nem is elviselhetetlen fájdalom. Persze mindez nagyban függ az egyén fájdalomtűrő képességétől. No, meg attól, hogy a megfelelő tűhosszúságot használjuk a megfelelő felületen. Ezért sem ajánlott 1,5 mm feletti tűhosszúsággal otthon próbálkozni. 2 mm felett a szakemberek általában a mikrotűs kezelés előtt zsibbasztó krémmel kezelik a felületet, hogy így minimalizálják a kellemetlenségeket.

Kell-e tartani mellékhatásoktól?

Mivel az otthoni dermarollerek minimálisan invazívak, így mindaddig, amíg megfelelő technikával alkalmazzuk, és kellő körültekintéssel tisztítjuk, nem valószínű, hogy mellékhatásoktól kellene tartanunk. Ha azonban nem tartjuk be az előírásokat, nem ügyelünk a higiéniára, a megfelelő tűhosszúságra stb., akkor akár ronthatunk is a bőrünk állapotán, hegesedést, a bőr sötétedését is kiválthatjuk. Vannak továbbá, akiknek nem ajánlott a dermaroller használata. Az ekcémában, pikkelysömörben vagy más kiterjedt bőrbetegségben szenvedőknek egyáltalán nem ajánlott ez a kezelés. De az aktív aknéval küzdőknek is várniuk kell, míg bevethetik hegeik ellen a dermarollerüket. Ne használjuk továbbá gyulladt, sérült, például napégést szenvedett bőrön, kerüljük el a szemölcsöket és az anyajegyeket, illetve érdemes a használat előtt legalább 5 nappal leállni a retinol alkalmazásával.

A dermaroller használatakor érdemes betartani néhány szabályt. Fotó: Getty Images

Így használjuk a dermarollert

Hogy elkerüljük a kellemetlenségeket, érdemes az alábbi szabályokat betartani.

Használat előtt mindig fertőtlenítsük a dermarollert, amihez legalább 70 százalékos izopropil alkoholt alkalmazzunk. Legalább 5-10 percig áztassuk abban az eszköz mikrotűkkel ellátott henger részét. Ne használjunk a fertőtlenítéshez 99 százalékos alkoholt. Mindig ügyeljünk arra, hogy gyerek ne érhesse el és nyílt lángtól, forró tárgyaktól is tartsuk távol. Tisztítsuk meg az arcunkat alaposan egy pH-semleges arctisztítóval. Ha 0,5 mm-nél nagyobb tűhosszúságú dermarollert használunk, akkor a kezelni kívánt területet is töröljük át 70 százalékos alkohollal. Ha nem bírjuk a fájdalmat, akkor most vihetjük fel a bőrünkre a zsibbasztó krémet. Érdemes szakember tanácsát kikérni, hogy mi lehet a számunkra alkalmas, főleg, ha esetleg allergiásak vagyunk a lidokainra. A zsibbasztó krém után, vagy ahelyett jöhet a használni kívánt szérum. Nem kötelező, a dermaroller anélkül is alkalmazható. Ha szérumot használunk, lehetőleg válasszunk olyat, amelyikben hialuronsav is van, kerüljük azonban a szalicilsavas készítményeket. Érdemes kikérni kozmetikusunk tanácsát, mit javasol erre a feladatra. Kezdjük el a kezelést. Nagyon fontos, hogy az arcon mindig kerüljük el a szemkörnyéki területet és az ajkakat. Érdemes a homlokon indítani a görgetést, mindig lentről felfelé függőlegesen. Ne próbáljuk azzal gyorsítani a folyamatot, hogy fel-le görgetünk. Lentről induljunk és felérve emeljük fel az eszközt, úgy térjünk vissza a szemöldök környékére. Ha mégis megpróbáljuk oda-vissza görgetni, elképzelhető, hogy úgy fogunk kinézni, mint akit összekarmolt a macskája. Soha ne nyomjuk erősen a dermarollert a bőrünkre és legfeljebb 6-8 alkalommal görgessünk egy adott területen. Ha végigértünk a homlokunkon, akkor kezdhetjük a vízszintes görgetést, a szabály itt is az, hogy ne oda-vissza húzgáljuk a rollert. Ezután jöhetnek az orcák, az áll, a nyak, ugyanígy, előbb lentről felfelé, majd jobbról balra (vagy fordítva, ahogy jól esik). Ha készen vagyunk a kezeléssel, akkor csak sima vízzel öblítsük le az arcunkat, és itató mozdulatokkal szárítsuk meg egy tiszta törölközővel. Tisztítsuk meg a dermarollert szappanos vízzel. Az alkohol azért nem elegendő, mert az nem képes leoldani a bőr-, vér- és lipidmaradványokat a tűkről. Ezután fertőtlenítsük a dermarollert 70 százalékos alkoholban 10 percig, majd csomagoljuk el úgy, hogy ne érhesse por, szennyeződés. Végül, de nem utolsósorban ápoljuk bőrünket. Kerüljük a peroxidos vagy szalicilsavas készítményeket. A legjobb, ha ugyanazt a szérumot alkalmazzuk - ha használtunk -, mint a kezelés közben. A legjobbak erre a feladatra a hialuronsavas készítmények. Ha nem használtunk szérumot, akkor sima hidratáló krémet is kenhetünk a kezelt felületre. Ezután gondoskodjunk bőrünk fényvédelméről is, hiszen ilyenkor sokkal érzékenyebb a károsodásra. Lehetőleg a dermaroller használata után 24 óráig kerüljük a sminkelést, a forró zuhanyt és az izzasztó testmozgást.

Mikor láthatjuk az eredményeket?

Mivel a változás fokozatos és testfelületenként eltérő, érdemes az első kezelés előtt készíteni néhány fotót a területről, majd 6-12 hét használat után összevetni az eredményt a kiindulási állapottal. Vannak azonban olyan bőrhibák, melyek halványulása, eltüntetése ennél is több időt vehet igénybe, legyünk türelmesek, és élvezzük addig is, hogy a hétköznapi arcápolásra használt termékeink még hatékonyabban tudják elvégezni a munkát, mint a dermarollerezés előtt.