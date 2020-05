Ezekből a lépésekből áll a jó arcápolás

A szem a lélek tükre, az arc pedig a szív tolmácsa. A smink nem kötelező, ugyanakkor a napi arcápolási rutin kötelesség. Bár nem egyszerű megtalálni hozzá a megfelelő kozmetikumokat, mégis érdemes kísérletezni, és ragaszkodni a tökéletes napi rutinhoz.

Profi tanácsával is

Kezdjük azzal, hogy meg kell határozni a bőrtípusunkat, a bőrproblémáinkat, és a kívánt célokat. Nem árt, ha mindehhez szakember segítségét is kérjük, aki akár megfelelő termékeket is ajánlhat. Fontos tisztában lenni azzal is, milyen hatóanyag tartalmú termékek valók a bőrünkre, és milyen kombinációkkal érhetjük el a legtöbbet.

Rutin 1x1

Válasszunk rövid, vagy akár hosszú napi rutint, a legelső a lemosó. Ugyanis nem elég csupán vízzel leöblíteni az arcot, sőt a csapvíz szárító hatása miatt nem is ajánlott. Legyen reggel vagy este, ha bőrünk valóban tiszta, hatásosabb a többi kozmetikum is. Az általános, vízbázisú lemosó a fölösleges hámsejteket, szennyeződéseket, a sminket és a zsírt távolítja el, és fölkészíti az arcot a többi kozmetikumra. Jöjjön a tonik, ami nyugtatja és selymessé teszi az arcbőrt.

Közvetlenül a tisztítás után a tonikok bőrregeneráló hatóanyagaikkal hidratálják és egészségessé teszik a bőrfelszínt. Segítenek a kipirosodás és a szárazság csökkentésében is. Választhatunk még hámlasztót is, amely leoldja az elhalt hámsejteket, így biztosítja a bőr megújulását, így akadályozhatja meg az aknék, mitesszerek, eltömődött pórusok kialakulását. A napi rutinhoz tartozhat még pattanás eltávolító kezelés , vagy szükség esetén használhatunk bőrhalványító szérumot is.

A szemránckrém használatát vegyük bele a napi arcápolási rutinba

Anti-aging

Harminc felett pedig nem árt elkezdeni felkutatni, majd bevetni a ráncok elleni napi rutin kezelést is: az ilyen termékek napi kétszeri használatával fontos antioxidánsokkal és más, az öregedés folyamatát lassító hatóanyagokkal látjuk el a bőrt, ami így ellenállóbbá válik a környezeti károsodásokkal és a szennyeződésekkel szemben.

Bőrünk azonnal simábbnak, puhábbnak és üdébbnek hat általuk. Külön fejezetet kaphatna a szemránckrém is a sorban, amit minden nap, és körkörös mozdulattal kell bemasszírozni.Egy jó szemránckrém és egy jó hidratáló: a bőr garantáltan hálás lesz, hiszen velük sokat teszünk az öregedés nyomai ellen, és puha, sima, jól strukturált lesz az arcunk.

Célzott kezelések

Léteznek természetesen olyan apró nüanszok, célzott kezelések is, amelyeket bevethetünk, ha időnk, energiánk és pénztárcánk is úgy tartja. Ilyenek lehetnek maszkok, pakolások, vagy éppen a mattító törlőkendők. Ezekre a kozmetikumokra az extra hidratáltság, a fölösleges olaj eltávolítása, a bőr megnyugtatása vagy a speciális kezelési igény miatt van szükség.

A reggeli alaprutinunk tehát mindenképp legyen a tisztítás, a hámlasztás, a fényvédős hidratálás és a szemránckrém bevetése. Az esti pedig így nézzen ki: tisztítás, hámlasztás és kifejezetten éjszakai krém használata, hiszen ezen készítmények testesebbek, hogy az éjszaka folyamán elősegítsék a bőr regenerálódását és mélyebb táplálását. A bőrünk mindenképp meghálálja a szorgalmunkat!