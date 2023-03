Veszélyes vegyületekkel szennyezett az otthonunk levegője

Pestbelvárosi lakosként nekem is együtt kell élnem a légszennyezettség állandó problémájával. Egészségügyi szakújságíróként azonban azzal is tisztában vagyok, milyen káros hatással van a szervezetünkre a levegőben lévő szennyező anyagok belélegzése. A légszennyezés egy általános, súlyos problémát jelent, ami globális fellépést igényel, ugyanakkor a saját otthonunk levegőjének tisztán tartásáért mi magunk is nagyon sokat tehetünk. Többek között ezért is éltem a lehetőséggel, amikor az Acer tesztelésre kínálta az egyik legújabb légtisztító készülékét, az AcerPure cool C2-t. A szervezetünket károsító, a szem számára láthatatlan vegyületek ugyanis az én háztartásom légterét is beszennyezik – ez már a légtisztító első bekapcsolásakor kiderült.

Nem csak a por szennyezheti a lakás levegőjét

Amikor a légszennyezettség szóba kerül, a legtöbb embernek elsősorban a szálló por és a szmog jut eszébe, amelyek a külvilágból jutnak be a lakásunkba. Valójában azonban a beltéri levegő tisztaságát sokkal inkább más tényezők határozzák meg. Meglepő lehet, de az egyik legjelentősebb szennyező forrásnak a lakás bútorai, berendezése tekinthetőek. A különböző épületelemekből, a lakkozott padlóból, a festékből, a bútorok összeszereléséhez használt ragasztókból, de a függönyökből és a szőnyegekből is számos, az egészségünkre ártalmas anyag kerülhet az otthonunk légterébe, majd azt belélegezve a szervezetünkbe. A lakás levegőjét gyorsan felfrissíthetjük egy alapos szellőztetéssel, ezzel ugyanakkor a külső szálló port is beengedjük, ami további problémákhoz vezet.

Otthonunk légterében számtalan, az egészségre is káros anyag van. Fotó: HáziPatika.com

A párás levegőjű lakásokban a penész is állandó gondot okozhat, amelyektől sok háztartás a legádázabb harcok ellenére sem tud szabadulni. A leggyakoribb beltéri penészfajták az Alternaria, az Aspergillus, a Cladosportium és a Penicillum, amelyek nem csupán esztétikai problémát, de az egészségünkre is súlyos veszélyt jelentenek. A beltéri dohányzás, illetve a sütés-főzés szintén számos összetevővel vegyíti a lakásunk légterét. A beltéri légszennyezettség komoly hatással van a légzőszervekre, növelheti többek között az asztma kockázatát, de a különböző légúti megbetegedések, a tüdőgyulladás, vagy a hörghurut veszélyét is növeli. A légtérben szálló vírusok, baktériumok szintén számos betegség kialakulását elősegíthetik.

A levegőben lévő anyagokra összefoglalóan illékony szerves vegyületekként (volatile organic compounds, röviden VOC) hivatkoznak. Ezek arányát a PM nevű mértékegységgel határozzák meg, ami kimutatja, hogy a levegőben egymillió részecskéből mennyi az efféle, szervezetünkre káros részecske. Ezeknek az anyagoknak a kiszűrésére is alkalmas az Acer légtisztítója, ami amellett, hogy frissen és tisztán tartja a levegőt, a nyári hónapokban még ventilátorként is funkcionálhat.

Vírusokat és baktériumokat is kiszűrhet a levegőből

A termék dobozát először a kezembe véve már tudatosult bennem, hogy nem egy légfrissítő méretű, apró tárgynak kell helyet csinálnom kicsiny lakásom egyetlen szobájában. A nagyjából 90-95 centiméter magasságú eszköz törzsét a levegő tisztítására szolgáló, összetett szűrőberendezés alkotja. A benne lévő filter négy rétegből áll:

Az úgynevezett előszűrőn a legnagyobb méretű anyagok akadnak fent: összegyűjti a levegőben szálló állatszőrt, korpát és hajszálakat.

Második védvonalként egy Hepa plusz szűrő fogadja a beszívott szennyeződéseket, amely már képes a levegőben lévő baktériumok és vírusok kiszűrésére is. A termék ismertetője szerint a koronavírus, illetve az influenzavírus aktivitását is csökkenthetjük a helyiségben a légszűrő használatával.



Ennél is alaposabb munkát végez a Hepa 13 főszűrője, amely a részecskék 0,3 mikronig terjedő részét is felfogja.



A legutolsó réteg egy aktívszén szűrő, amely a levegőben lévő gázokat és szagokat képes elnyelni.



Rögtön figyelmeztetett: gond van a lakás légterével

A bekapcsolást követően a berendezés törzsén lévő kijelző mutatja a légtér szennyezettségét, a PM érték mellett egy háromfokozatú színskálán is érzékeltetve, mennyi nem kívánatos elem vegyült lakásunk légterébe. Hogyha a betűk és a számok zöld színnel jelennek meg a készülék kijelzőjén, úgy a levegővel nincs nagy gond, hogyha sárgával, úgy a szennyeződések aránya már problémás lehet, hogyha pedig pirossal, úgy a légtér azonnali, intenzív tisztításra szorul.

A készülék törzsében lévő szűrőn keresztül vesz egy mély „lélegzetet”, majd a káros anyagoktól mentes, tiszta levegőt a ventilátor irányába továbbítja, amely vertikális (90 fokos szögben) és horizontális (80 fokos szögben) irányban is szétszórja azt a légtérben. Beállíthatjuk, hogy a szűrést milyen intenzitással végezze, illetve azt is, hogy a ventilátor lapátjai milyen sebességgel forogjanak – ez utóbbinak főleg a téli időszakban lehet nagy haszna, amikor a levegőt intenzíven megforgatva hűsíti azt. Értelemszerűen a legnagyobb, turbó fokozatra kapcsolva a leghangosabb a készülék, míg a legalacsonyabb fokozaton szinte a hangját sem hallani. A leírás szerint 28 decibelen üzemel így, ami halkabb a suttogásnál is, éjszakai üzemmódra kapcsolva az álmunkat sem zavarja meg a készülék, miközben továbbra is tisztítja a levegőt. Ideális lehet háziállatok mellé is, hiszen egy kutya vagy macska a szőrszálak mellett többféle apró részecskével, szennyeződéssel is megtölti a levegőt. Az aktívszén szűrőnek hála pedig a bent ragadt szagoktól is mentesítheti a belteret, ami fontos lehet, ha gyakran főzünk, de kereszthuzattal nem tudjuk hatékonyan felfrissíteni a lakást.

A légtisztítónak a kijelző felett elhelyezkedő gombok mellett egy távirányítóról is adhatunk ki utasításokat. Ezt egy ötletes, mágneses megoldással a készülék hátsó részéhez illeszthetjük, így garantáltan nem veszik el – persze ha már odasétálunk a légtisztítóhoz, hogy levegyük a távirányítót, akár a készüléken lévő gombokat is használhatnánk, mindenesetre kreatív megoldás. Létezik egy applikáció is, amelyet megnyitva részletesebb adatokat is kaphatunk a lakásunk légterének tisztaságáról.

A készülék egy távirányító segítségével is vezérelhető. Fotó: HáziPatika.com

A tesztpéldány az első használatakor néhány percig csendesen forgolódva ismerkedett a helyiség levegőjének összetételével, majd a kijelző sárgára váltott, ami jelezte, hogy bizony lenne mit kiszűrni belőle. A smart (vagyis okos) funkcióra váltottam, amellyel átadtam a készüléknek a döntés jogát a légtisztítás intenzitásáról, az pedig halk zúgással jelezte, hogy megkezdte a káros anyagok tisztítását. Az intenzívebb üzem nagyjából 15 percig tartott, mely után a kijelző zöldre váltott, a szerkezet pedig elcsendesedve nyugtázta, hogy a légtér szennyezettség-szintje az ideális tartományon belülre süllyedt vissza.

A nap során az okos funkcióban üzemelő gép több alkalommal is felpörgött, amikor úgy érezte, ismét lenne mit kiszűrni a levegőből. Az egyik ilyen a délutáni főzés során volt, melynek időtartama alatt szinte végig halk berregéssel tette tisztábbá a beltéri levegőt. Hangját a konyhai sürgés-forgás teljesen elnyomta, így az intenzív üzemeltetés sem zavarta a fület. Egy hosszabb szellőztetés után ismét akcióba lépett, valószínűleg a kintről beáramló port érzékelve. A ventilátor funkcióját - tekintettel a hűvösebb koratavaszi időre – kikapcsoltam, a készülék ugyanakkor enélkül is elláthatta feladatát.

A tesztelésre küldött készüléket nagy megelégedéssel használtam: éjszaka sem keltett zajt, napközben sem zavart meg semmilyen jelentősebb hanghatással. Hogy mennyire volt hatékony, annak megállapításához csak a készülék műszereire hagyatkozhattam, hiszen a levegőben lévő káros anyagok észrevétlenül károsítják az egészségünket a mindennapokban. Megnyugtató ugyanakkor, hogy legalább a tesztidőszak ideje alatt fellélegezhettem, és tisztább levegőt szívhattam a lakásomban.

