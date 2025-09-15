Egy 8 és egy 6 éves kisfiú szüleiként együtt élünk a homokkal. Legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudjuk a lakáson kívül tartani. A szabad szemmel sokszor láthatatlan kis homokszemek a padlón, a szőnyegen, de még a kanapén is megtelepszenek. Ezért nálunk napi szinten akár többször is megy a porszívó. Néha azon viccelődünk, ha nem dobnánk ki a gyerekek által hazahozott homokot, már egy komplett homokozót ki tudtunk volna alakítani otthon. Nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal vágtunk hát bele a Dyson csúcsmodelljének kipróbálásába.

Amikor azt hiszed, hogy tiszta, jön a Dyson

Elképesztő erő lakozik ebben a csinos kis szerkezetben. A gyakori porszívózás ellenére olyan mennyiségű homokot szívott ki egy 170x200 cm-es szőnyegből, hogy elakadt a szavunk. Aztán bevetettük egy kutyás otthonban is, hiszen a készülék egyik fő tulajdonsága, hogy az állatszőrt és a hajat is nagy hatékonysággal tudja felszívni. A forgó kefék kúpos kialakításának köszönhetően akár 60cm-es hajszálakat is képes úgy felszedni, hogy azok ne akasszák meg a porszívót. A képen látható, hogy mennyi kutyaszőrt szedett ki egy olyan szőnyegből, amit heti több alkalommal porszívóznak ki. A kanapé alapos tisztítására pedig a Hair Screw fej a legalkalmasabb, ami nem csak a homokot, de a kisállatszőrt és a hajat is hatékonyan távolítja el a kárpitról.

Nincs láthatatlan szennyeződés

A világító fej egy csodálatos találmány. A zöld súrolófény minden apró, szabad szemmel akár láthatatlan kis szennyeződést felfed, így nem marad ki semmi. A Dyson D16 Piston Animal világító porszívó fejét ráadásul úgy tervezték meg, hogy keménypadlóhoz és szőnyeghez egyaránt alkalmas legyen, így nem szükséges cserélgetni. Automatikusan a padlótípushoz igazítja a szívóerőt és a hengerkefék sebességét, és mindenhol mélytisztítást végez. A mélytisztítás pedig szó szerint érthető. Az átlátszó tartálynak köszönhetően jól látható, mit képes kiszívni egy rendszeresen takarított, tisztának vélt szőnyegből is, aminek porszívózás után még a tapintásán is érezhető, mennyivel tisztább lett. És nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a tartály is kapott némi innovációt. Egy kis kar segítségével tömöríthetjük a tartalmát, így jóval nagyobb kapacitást érhetünk el, nem mellékesen pedig a tartály ürítését és jelentősen megkönnyítették ezzel. A továbbfejlesztett, teljesen zárt, ötlépcsős HEPA szűrő rendszer pedig a legapróbb részecskéket is a tartályban tartja, így szinte semmi nem jut vissza levegőbe.

Kiömlött folyadék, leszáradt folt a padlón? Nem probléma!



Porszívózás után jöhet a nedves tisztításra alkalmas Submarine fej. Ez a készülék ugyanis nem csak porszívózni, hanem felmosni is tud, ami véleményem szerint elképesztő könnyebbséget jelent egy háztartásban. A kiömlött innivalót és a leszáradt foltot is játszi könnyedséggel szedte fel a keménypadlóról. Így a takarítást az első lépéstől az utolsóig egy készülékkel végrehajthatjuk. Legyen szó kemény padlóról, szőnyegről, vagy a kanapé kárpitjáról. Sőt!



Kéziporszívóvá alakítható



Amikor végeztem a lakással, a hosszú csövet lecseréltem a rövidebb, kisebb kiegészítőkre és az autót is patyolat tisztává varázsoltam. Hiszen ahogy a többi Dyson állóporszívó, úgy ez a készülék is vezeték nélkül, akkumulátorról üzemetethető. A számos kiegészítőnek és a vezeték nélküli használatnak köszönhetően a Dyson D16 Piston Animal Submarine egy igazi jolly joker, ha takarításról van szó.



A teszthez a készüléket a Dyson Magyarország biztosította