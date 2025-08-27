Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Kidobod a paprikamagokat? Íme 4 nyomós érv, hogy ne tedd – a fogyásban is segíthetnek

Sokan kicsumázzák a paprikát, a csutka és a magok pedig mennek a kukába. Pedig sok mindenre jó, ha azt a részét is megeszed.

Felvágod és automatikusan dobod ki a paprika magjait? A web.de cikke rávilágít, miért is érdemes ezeket inkább megenni, illetve mikor kell óvatosnak lenni velük. 

Nő csumáz és vág fel egy kápiapaprikát.
A magokat se dobd ki! Fotó: Getty Images

Ezért érdemes megenni a magot is

  • Karotinoidokat és polifenolokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságuk révén segíthetnek a gyulladások csökkentésében, az immunrendszer erősítésében, sőt, akár a rákmegelőzésben is.
  • Telítetlen zsírsavakban is gazdag, így számos betegség megelőzésében játszik szerepet. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri és egyes neurológiai, valamint daganatos betegségek.

Amikor viszont inkább dobd ki

Ha viszont szereted a csípőset, például a csilipaprikát, akkor mindig legyél óvatos a magokkal! Ezeknek a paprikafajtáknak a magjai ugyanis nagy mennyiségben tartalmaznak kapszaicint, amely nemcsak az erős csípősségért felelős, hanem irritációt is okozhat a szájban, nyelőcsőben és legfőképp a gyomor-bél traktusban.

