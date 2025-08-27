Kidobod a paprikamagokat? Íme 4 nyomós érv, hogy ne tedd – a fogyásban is segíthetnek

Felvágod és automatikusan dobod ki a paprika magjait? A web.de cikke rávilágít, miért is érdemes ezeket inkább megenni, illetve mikor kell óvatosnak lenni velük.

A magokat se dobd ki! Fotó: Getty Images

Ezért érdemes megenni a magot is

Jó rostforrás, így aktívan támogatja az emésztést, megelőzi a székrekedést és a fogyásban is segíthet.

Szerepet játszik az egészséges bélflóra fenntartásában.

Karotinoidokat és polifenolokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságuk révén segíthetnek a gyulladások csökkentésében, az immunrendszer erősítésében, sőt, akár a rákmegelőzésben is.

Telítetlen zsírsavakban is gazdag, így számos betegség megelőzésében játszik szerepet. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri és egyes neurológiai, valamint daganatos betegségek.

Amikor viszont inkább dobd ki

Ha viszont szereted a csípőset, például a csilipaprikát, akkor mindig legyél óvatos a magokkal! Ezeknek a paprikafajtáknak a magjai ugyanis nagy mennyiségben tartalmaznak kapszaicint, amely nemcsak az erős csípősségért felelős, hanem irritációt is okozhat a szájban, nyelőcsőben és legfőképp a gyomor-bél traktusban.