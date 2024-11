Az erős paprika hatása a májra: gyulladáscsökkentő és antioxidáns a kapszaicin

A paprika a magyar gasztronómia talán legfontosabb fűszernövénye, amelyet szinte minden fontosabb hazai étel elkészítéséhez felhasználunk pörköltektől a gulyáson át a töltött káposztáig. Csípős ízét a benne lévő kapszaicinnek köszönheti, ez a vegyület ráadásul számos módon segíti az egészségünket. Cikkünkben összegyűjtöttük, miért egészséges ennek a vegyületnek, vagyis az erős paprikának a rendszeres fogyasztása!

Az erős paprika a májra is jótékony hatással van

Jellegzetes, csípős ízét a legtöbb embernek nem kell bemutatni: a kapszaicin egy olyan receptorhoz kapcsolódik, mely a hőérzékelésért felelős. Ez az oka annak, hogy azt érezzük, égő fájdalmat vált ki, ha a szánkba vesszük. Ez az alkaloid fájdalomcsillapító hatású, illetve fokozza az anyagcserét is, mivel a nyál- és gyomornedv-termelés serkentésével az ételek is gyorsabban bomlanak le a szervezetünkben. A kapszaicin a zsírsejtekben található TRPV1 receptorokat stimulálja, arra ösztönözve a zsírsejteket, hogy elégessék az energiát a tárolás helyett. Vagyis a fogyást is segíteti, ha rendszeresen juttatunk belőle a szervezetünkbe.

Az erős paprikában lévő kapszaicin számos jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre. Fotó: Getty Images

Egy néhány éve végzett tanulmány eredménye szerint a kapszaicin jótékony hatással lehet a májra is, illetve segíti a májkárosodás után a regenerációt. Kísérletekkel igazolták, hogy a kapszaicin némiképp ellensúlyozta a májkárosodás hatásait egerek szervezetében, és gátolta a szerv további leépülését. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásainak köszönhetően segíti a máj regenerációját és javítja annak működését is, így az egészséges szervezetűek számára is jót tehet a rendszeres fogyasztás.

A kapszaicint emellett gyakran keverik masszázskrémekbe vagy narancsbőr elleni készítményekbe is, hiszen melegítő és irritáló hatása révén vérbőséget okoz, fokozza a szövetek vérellátását és ennek köszönhetően a méregtelenítésben is szerepet játszhat.