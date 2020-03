Négy kiváló fájdalomcsillapító fűszernövény

gyomorfájdalom, IBS, depresszió kurkumát nemcsak azért ismerhetjük, mert aranyló színét a curryben láthatjuk viszont. Hatóanyaga, a kurkumin ugyanis roppantul erős gyulladáscsökkentő: közelmúltbeli kutatások szerint legalább annyira hatékony fájdalomcsillapító, mint az ibuprofen, viszont kevesebb hastájéki problémát okoz. Képes az IBS szimptómáit akár 50 százalékkal is csökkenteni, enyhíti a gyomor gyulladását és rendhagyó izom-összehúzódásait is. Ráadásul enyhíti a depressziót is és sokkal hatásosabb a placebokészítményeknél is.Napi fél teáskanál kurkuma valamelyik étkezésünkbe keverve kifejezetten jót tesz: vagy szedhetünk napi három 400-600 mg-os kapszulát is: a felszívódás érdekében ezt érdemes zsírral és fekete borssal kombinálni.Ha cukorbetegek vagyunk, konzultáljunk orvosunkkal, ugyanis diabéteszgyógyszerekkel a kurkuma hipoglikémiát okozhat.

Fekete bors

Gyömbér

A gyömbér jól csillapítja a fejfájást

Borsmentaolaj

arthritis, gyomorfájás, emésztési problémákValószínűleg nem gondoltuk, hogy a jó öreg fekete bors bármit is meggyógyíthatna, de például a hagyományos kínai gyógyászatban régóta alkalmazzák. A borsban számos gyulladáscsökkentő vegyület található: piperin nevű hatóanyagáról például 2013-ban bizonyították be, hogy igen hatásos az arthritis kezelésében.Daráljunk friss egész borsot ételeinkre (az őrölt fekete borsot a hozzáadott vegyületeket miatt nem javasoljuk), illetve szedhetjük 10 mg-os kapszulákban is.A piperin lelassíthatja bizonyos fenitoin- vagy propranolol-tartalmú gyógyszerek felszívódását, úgyhogy konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt elkezdjük kúraszerűen szedni!FejfájásEgy 2014-es migrénvizsgálat során egy százemberes önkéntes csoportot vizsgáltak: egyik felük 50mg-nyi sumatriptan hatóanyagú fejfájásgyógyszert, másik felük 250 mg porított gyömbért kapott. Míg mindkét csoport több mint kétharmadának enyhültek fájdalmai, a gyógyszerszedők 20 százaléka számolt be kellemetlen mellékhatásokról: szédülésről vagy gyomorégésről. Ezzel szemben a gyömbérszedők csupán 4 százaléka említette meg azt, hogy enyhébb emésztési zavarai vannak.használjunk nyugodtan főzés során friss vagy porított gyömbért, ugyanis a legtöbb étel ízét javítja. Teát is készíthetünk belőle: 3 vékony szelet friss gyömbért öntsük le forró vízzel és hagyjuk állni tíz percig.Ne szedjünk gyömbért, ha vérzékenyek vagyunk vagy ha vérhigító hatású gyógyszereket szedünk (az aszpirin is ilyen). Érdemes tudni, hogy a gyömbér nagyobb dózisban enyhe gyomorégést, hasmenést és szájirritációt okozhat.felkavarodott gyomor, IBSA Journal of Gastroenterology egy tavalyi tanulmányai szerint a borsmentaolajjal fedett gyomor az első lépés az IBS okozta fájdalmak kezelésében.egy teáskanálnyi borsmentát áztassunk bögrényi forró vízben 10 percig majd igyuk meg - napi 4-5-ször ismételjük ezt meg. Ha ezt nem akarjuk: napi két-háromszor étkezések között szedjünk 1-2 kapszulányi 0.2ml-es borsmentaolaj-kapszulát.A borsmenta hatására súlyosbodhatnak epeköves, illetve refluxos szimptómáink. A borsmenta nagy dózisban mérgező is lehet, a vegytiszta mentol pedig kifejezett mérgező hatású.