Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +34°
Melegfront

Kortizolkoktél: tényleg csökkenti a stresszhormon szintjét? – Erre számíthatunk a legújabb wellnesstrendtől

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Az idei nyár egyik nagy slágere a közösségi médiában a kortizolkoktél, amelyet stressz és fáradtság ellen ajánlanak egymásnak a felhasználók. Vajon tényleg működik?

Bár többféle verzió is kering a bejegyzések között, egy pohár kortizolkoktél főbb összetevői jellemzően a következők: fele-fele rész frissen facsart narancslé és kókuszvíz, negyed teáskanál só, esetleg egy kevés kálium- vagy magnéziumpor. A trend követői szerint az ital fogyasztása képes csökkenteni a magas kortizolszintet, egyben leküzdeni a mellékvese-fradtságot. Végeredményben tehát nemcsak a stresszt segít enyhíteni, de energiával tölti fel a szervezetet. Theresa Larkin, az ausztrál Wollongongi Egyetem anatómiát és élettant oktató docense a The Conversation oldalán foglalta össze, mennyi igazság rejlik ezek az állításokban tudományos szempontból, illetve milyen hatást várhatunk valójában a kortizolkoktéltól.

fiatal férfi narancsot facsar a konyhában
A narancslé a kortizolkoktél egyik alappillére. Fotó: Getty Images

Egyáltalán mi a kortizol?

A kortizol egy, a mellékvese által termelt hormon, amelyről gyakran negatív kontextusban esik szó, noha kulcsfontosságú szerepet tölt be testünk egészséges működésében. A kortizoltermelést az agy szabályozza különböző stresszingerekre válaszul. Amennyiben bármilyen fizikai (sérülés, alváshiány) vagy pszichológiai stressz (munkahelyi nyomás, gyász) éri a szervezetet, az arra válaszul fellépő stresszreakció részeként megnövekszik a kortizol kiválasztása. Nem véletlenül nevezik stresszhormonnak, noha számos más funkciót is ellát, kezdve az anyagcsere szabályozásától a gyulladáscsökkentésig.

Testünk folyamatosan termel kortizolt, amelynek szintje azonban a cirkadián ritmust követve is ingadozik. Reggel elkezd emelkedni, majd a délutáni órákra jelentősen lecsökken, éjszakára pedig eléri mélypontját. Magas kortizolszintre van szükségünk a reggeli ébredéshez, akárcsak stresszhelyzetekben, például ha futva kell elérnünk a buszt, vagy ha éberen kell koncentrálnunk egy fontos munkahelyi megbeszélésen. Amikor viszont este lefeküdni készülünk, az elalváshoz az alacsony kortizolszint előnyös.

Eleve összetett kérdés tehát, hogy úgymond mikor jó vagy rossz a hormon magas szintje. Ráadásul a köztudatban elterjedt egy komoly félreértés is Larkin szerint. Egyes testi tüneteket ugyanis, mint a súlygyarapodás és a tartós kimerültség, sokan a magas kortizolszint számlájára írnak. Valójában azonban ezek inkább az alacsony kortizolszinttel hozhatók összefüggésbe. Fontos továbbá, hogy bár a krónikus stressz valóban megnövelheti hosszú távon a kortizoltermelődést, ugyanakkor a folyamatos stressz alacsony kortizolszintet is eredményezhet. Ami pedig a mellékvese-fáradtságot illeti, az szintén a páros mirigy elégtelen hormontermelését foglalja magában. Ennek tükrében meglehetősen logikátlannak tűnik tehát az az állítás, hogy a kortizolkoktél egyszerre tudna segíteni a magas és az alacsony kortizolszint okozta problémákon.

Mi van a kortizolkoktélban?

A recept előnyeit bizonygató közösségimédia-posztok a naracslé C-vitamin-tartalmát, a kókuszvíz káliumtartalmát, illetve a hozzáadott magnézium és nátriumot (sót) emelik ki mint előnyös összetevőt. De hogyan hathatnak ezek a kortizoltermelésre?

  • C-vitamin: esszenciális tápanyag, amelyet valóban több kutatás is kapcsolatba hozott az egészséges mellékvese-funkcióval és a kortizolegyensúllyal.
  • Kálium: ez az ásványi anyag a többi között fontos szerepet tölt be a sejtek egészséges működésében és a szívritmus fenntartásában. A kortizolra nincs ugyan hatással, de hasznos lehet a krónikus stressz egyes következményeinek kivédésében, mint például az emelkedett vérnyomás.
  • Magnézium: kulcsfontosságú funkcióval bír az energiatermelő folyamatokban, szervezetünk magnéziumszükséglete pedig jelentősen megnő stresszes helyzetekben. Ezzel együtt a legutóbbi hazai táplálkozási felmérés tanúsága szerint a magyar felnőtt lakosság magnéziumbevitele meghaladja a hivatalos ajánlást, így általánosságban nem kell hiánytól tartanunk.
  • Nátrium: Larkin kiemeli, nem szabad hinni azoknak az állításoknak, amelyek szerint a só nátriumtartalma bármilyen módon is előnyös lenne a kortizolszint szabályozására és a mellékvese működésére nézve. Eközben ráadásul a magas mértékű sóbevitel számos krónikus betegség fokozott kockázatával összefüggésbe hozható.

A kortizolkoktél veszélyei

Összességében az italban megtalálható ugyan néhány fontos vitamin és ásványi anyag, de nem valószínű, hogy érdemi hatással lenne a kortizolszint alakulására. Magas ugyanakkor a cukor- és sótartalma. Egy pohár kortizolkoktél nagyjából 16 gramm cukrot tartalmaz, ami körülbelül harmada a felnőttek számára javasolt napi maximális beviteli értéknek. Cukorbetegeknek így egyáltalán nem javasolt az italféleség fogyasztása. Hasonlóképpen kerülendő – különösen magasvérnyomás-betegek számára – a receptben szereplő negyed teáskanál só, amely már önmagában a napi ajánlott limit éppen negyedét teszi ki felnőtteknél. Végezetül érdemes szót ejteni a káliumról, amely nagy mennyiségben ugyancsak problémát okozhat egyes szívbetegségek, cukorbetegség és vesegondok fennállása esetén.

Ez is érdekelhet

„A kortizolkoktél előnyei bizony megkérdőjelezhetőek. A narancslé, só és ásványianyag-porok helyett érdemes lehet inkább elfogyasztani egy narancsot és néhány szem diófélét, mivel azok hasonló étrendi előnyöket biztosítanak, de magas cukor- és sótartalom nélkül” – summáz cikkében a szakértő.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

stressz kortizol stresszhormon kortizolkoktél

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +34 °C
Minimum: +17 °C

Többé-kevésbé összefüggő frontális felhőzet terjed keleti irányba, és előbb a Dunántúlon, majd a középső országrészben is zápor, zivatar várható. Keletebbre kicsi a csapadék esélye. A légmozgás veszít erejéből, de még az ország több pontján lehet élénk, néhol erős. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Késő este többnyire 18 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. A szombati hidegfront előtt ma nagyon meleg levegő áramlik a Kárpát-medencébe.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra