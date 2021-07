Fájós láb és talp

Ha van otthon egy tenisz- vagy golflabdánk, egyszerűen csak vegyük le a cipőnket, és görgessük pár percig a talpunk alatt - ez a kis masszázs hamar enyhülést hoz. Egy hengeres, nagyobb konzervdoboz is jól jöhet, ha pedig egy kis hűtésre vágyunk, akkor tegyünk a hűtőbe egy fél literes üdítős palackot, és használjuk azt.

Egy teniszlabda hatékony segítséget nyújthat a talp fájdalmának enyhítésében

Kidörzsölődés

Ha combjaink között kidörzsölődött a bőr, esetleg a sportmelltartó dörzsölte ki a hátunk, a kukoricakeményítő lehet a megoldás. Szárazon tartja a bőrt, gátolja az izzadás okozta irritációt és segít begyógyítani a felhorzsolt részeket. Extra védelemért egy kis vazelint is kenhetünk a keményítő fölé.

h i r d e t é s

Izomfájdalom

Milyen gyógyszerekkel csillapíthatjuk az izomfájdalmakat? Részletek itt.

Az Illinois Egyetem kutatása szerint azok, akik edzés előtt körülbelül egy órával elfogyasztanak két, két és fél csésze kávét, körülbelül fele olyan erős izomfájdalmat illetve izomlázat tapasztalnak edzés után. A koffein ugyanis gátolhatja a gyulladáskeltő anyagok izmokba történő áramlását. A cseresznyelé szintén gyulladásgátló hatású, így komolyabb fizikai igénybevétel előtt pár nappal érdemes lehet kúraszerűen fogyasztani.

Térdfájdalom

A térdízület túlerőltetésével járófájdalomellen sokat segíthet, ha C-vitaminban gazdag ételeket fogyasztunk. Együnk sok kaliforniai paprikát, kivit, paradicsomot és narancsot. Edzések előtt és után is érdemes lehet extra C-vitamint bevenni, mert sokat segít az ízületek karbantartásában, de ugyanez vonatkozik minden antioxidánsban gazdag ételre is.

Vízhólyagok

Keverjünk össze egynyolcad csésze jeges vizet egynegyed csésze tengeri sóval, nedvesítsünk meg vele egy törölközőt, és tekerjük be vele a lábunkat. Ha van otthon aloe vera gélünk, a kezelés után kenjük be vele a sérült felületet. A hólyagokat érdemes egy kis steril alkohollal is fertőtleníteni napi két-három alkalommal, mert ez gyorsíthatja a gyógyulásukat és a fertőződéstől is megóv.

Forrás: rodalewellness.com