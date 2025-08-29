Viszkető kiütések a bőrön: ez okozhatja – Házilag is enyhítheted a tüneteket

Csalánkiütésnek nevezzük a bőr felszínéből kissé kiemelkedő, lapos, illetve viszkető kiütéseket. Az úgynevezett csalánfoltok (urtica) mérete nagyon változó lehet, alakjuk pedig szabálytalan. Színük lehet halványvörös vagy fehéres is, továbbá jellemző, hogy közepük nyomásra kifehéredik. A bőrtünetekhez olykor ajak-, szemhéj- és torokduzzanat is társulhat.
A csalánkiütés leggyakoribb okai
A jelenség a bőr középső rétegében, az irhában kialakuló vizenyő következménye. Ez leggyakrabban hisztaminfelszabadulásból ered, amit számos különböző inger kiválthat. Sok esetben allergiás reakció okozza a csalánkiütést, legyen szó akár gyógyszer- vagy élelmiszer-allergiáról, vagy éppen közvetlenül a bőrre kerülő allergénekről. Hisztamin képződhet továbbá fizikai behatásra is: nyomásra, hidegre vagy melegre, napfény vagy erős izzadás hatására. Ugyancsak meghúzódhat a háttérben hisztaminintolerancia vagy pszichés stressz is.
Házilag is csillapítható a csalánkiütés
Jellemző, hogy a csalánfoltok percek alatt kialakulnak a bőrön, azt követően pedig órákon, akár napokon keresztül kínzó viszketést okoznak. Ritka, hogy a bőrtünetek krónikussá válnának, ilyenkor viszont elengedhetetlen a bőrgyógyásszal történő konzultáció és részletes kivizsgálás. Akut panaszok esetén ugyanakkor a legtöbbször elegendő a tüneti kezelés. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) tájékoztatója szerint az alábbi lépésekkel enyhíthetjük otthon a csalánkiütést.
- Csillapítsd a viszketést! A legegyszerűbb módszer erre a hideg vizes borogatás. Nedvesíts be egy törölközőt vagy tiszta konyharuhát, csavard ki annyira, hogy ne csöpögjön belőle a víz, majd takard le vele a viszkető bőrfelületet 10-20 percre. Alternatív lehetőségként gyógyszertárban vény nélkül is kaphatók viszketéscsökkentő krémek és gélek.
- Ne vakarózz! Még ha nehéz is, muszáj megállni. A vakargatás ugyanis csak tovább irritálja a bőrt, még inkább felerősítve a viszketést, amiből pillanatok alatt kialakul egy ördögi kör. Ügyelj továbbá arra, hogy körmeid rövidre legyenek vágva, mert ha önkéntelenül is vakarózni kezdesz – például éjszaka –, a hosszú körmök és az azok alatt megtapadó szennyeződések könnyen bőrfertőzést okozhatnak.
- Vegyél egy langyos fürdőt! A kézmeleg víz szintén enyhítheti a viszketést, ellenben a forró víz éppen ellenkező hatást válthat ki a bőrt irritálva. Emellett nagyon lényeges, hogy fürdés közben bánj óvatosan a bőröddel, a viszkető területet luffával, fürdőszivaccsal se dörzsöld! A legjobb, ha a szappant, egyéb tisztálkodószert pusztán kézzel viszed fel a bőrödre.
- Válassz megfontoltan tisztálkodó- és bőrápolási szereket! Keress illatanyag-mentes higiéniai termékeket. Egyes illatanyagok ugyanis maguk is irritálhatják a bőrt, tovább súlyosbítva a csalánkiütést.
- Válassz laza, pamutból készült öltözéket! A kényelmes bő, légáteresztő ruha nem irritálja a bőrt, így nem provokál viszketést sem.
- Ha a kiütések néhány nap múltán sem szűnnek meg, vagy visszatérő problémát jelentenek, vezess róluk naplót! Ez segíthet megtalálni a pontos kiváltó okot, amelynek kerülésével megelőzhetőek a további panaszok. A naplóba mindenképpen jegyezd fel a csalánfoltok jelentkezésének napját és időpontját, valamint azt, hogy milyen tevékenységet végeztél előtte, vagy hogy mit ettél és ittál, milyen gyógyszer vettél be esetleg. Szintén fontos lehet, hogy kimelegedtél-e bármitől, egyáltalán milyen ruhát viseltél, vagy hogy előzőleg voltál-e beteg, például náthás, esetleg ért-e erős érzelmi stresszhatás.