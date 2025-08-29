Viszkető kiütések a bőrön: ez okozhatja – Házilag is enyhítheted a tüneteket

Csalánkiütésnek nevezzük a bőr felszínéből kissé kiemelkedő, lapos, illetve viszkető kiütéseket. Az úgynevezett csalánfoltok (urtica) mérete nagyon változó lehet, alakjuk pedig szabálytalan. Színük lehet halványvörös vagy fehéres is, továbbá jellemző, hogy közepük nyomásra kifehéredik. A bőrtünetekhez olykor ajak-, szemhéj- és torokduzzanat is társulhat.

A csalánkiütés kínzó viszketéssel járhat. Fotó: Getty Images

A csalánkiütés leggyakoribb okai

A jelenség a bőr középső rétegében, az irhában kialakuló vizenyő következménye. Ez leggyakrabban hisztaminfelszabadulásból ered, amit számos különböző inger kiválthat. Sok esetben allergiás reakció okozza a csalánkiütést, legyen szó akár gyógyszer- vagy élelmiszer-allergiáról, vagy éppen közvetlenül a bőrre kerülő allergénekről. Hisztamin képződhet továbbá fizikai behatásra is: nyomásra, hidegre vagy melegre, napfény vagy erős izzadás hatására. Ugyancsak meghúzódhat a háttérben hisztaminintolerancia vagy pszichés stressz is.

Házilag is csillapítható a csalánkiütés

Jellemző, hogy a csalánfoltok percek alatt kialakulnak a bőrön, azt követően pedig órákon, akár napokon keresztül kínzó viszketést okoznak. Ritka, hogy a bőrtünetek krónikussá válnának, ilyenkor viszont elengedhetetlen a bőrgyógyásszal történő konzultáció és részletes kivizsgálás. Akut panaszok esetén ugyanakkor a legtöbbször elegendő a tüneti kezelés. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) tájékoztatója szerint az alábbi lépésekkel enyhíthetjük otthon a csalánkiütést.