Györgytea? A márka hallatán valószínűleg először Gyuri bácsi és az ő keverékteái, gyógynövényes előadásai jutnak eszébe. Gyuri bácsi lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa, aki apja hagyományát viszi tovább. Gyakorló nagymamaként fontosnak tartotta, hogy unokáival már csecsemő korukban megszerettesse a gyógynövényeket – ahogy történt ez vele is gyerekkorában.

Miért pont a kakukkfűről kapta a nevét a babafürdető?

Zsuzsa már több könyvében is ajánlotta fürdetőként a mezei kakukkfű főzetét, mivel ez a gyógynövény a bőrön keresztül is kifejti jótékony hatását: nagyon jó fertőtlenítő, immunerősítő, légúttisztító hatásáról ismert. Legyünk azonban őszinték, egy kismamának nincs ideje minden nap elkészíteni egy ilyen fürdővizet. Válaszként erre született meg a Kakukkfüves babafürdető. A baba bőre még nagyon érzékeny és ebben a korban a legfontosabb, hogy mindig ápolt, hidratált és bársonyosan puha legyen. Ezért került a receptúrába a már említett kakukkfű mellett gyulladáscsökkentő kamilla-kivonat, bőrvédő és tápláló vitaminok, valamint kézműves, hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj, amely kiválóan hidratálja a baba bőrét. Természetes habjának köszönhetően a babafürdető még izgalmasabbá teszi így az esti fürdetést. Ami még egy plusz, hogy hajmosásra is használható.

Kipirosodott babapopsi? Segít a körömvirág!

Bármennyire is odafigyel az anyuka, babakorban nehezen lehet kikerülni a kipirosodott babapopsit. Szakemberek szerint a kisbabáknak alapvetően nincs szüksége testápolóra, krémre. Ezt vallja Zsuzsa is, ám a baba popsija kipirosodhat, pelenkakiütés is megjelenhet, amit kezelni kell. Erre az egyik legjobb gyógynövény a körömvirág: hatóanyagai nyugtatják és bársonyossá teszik a bőrt. E gyógynövény gyulladáscsökkentő hatását pelenkázás és fürdetés után is kihasználhatjuk. A kenőcs szintén tartalmaz hidratáló olívaolajat, bőrlágyító hatásáról is ismert sheavajat, valamint fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő összetevőket is.

Mindkét termék SLS-mentes, vegán, mesterséges illatanyagot és színezéket nem tartalmaz, ezért csecsemőkortól is használható.