A levendula meglepő felhasználási módjai

Segíti a szülés utáni felépülést

A levendula igen hatékonyan enyhíthet egyes terhességgel kapcsolatos panaszokat. Egy kisebb tanulmány például úgy találta, hogy a virág illóolajának aromaterápiás alkalmazásával csökkenthetők a gátmetszésen átesett nők fájdalmai, míg egy másik kutatás ugyancsak hasonló hatásokról számolt be a császármetszés kapcsán.

Megállítja a hajhullást

Korra és nemre való tekintet nélkül bárkinél kialakulhat alopecia areata, avagy foltos hajhullás. Az autoimmun eredetű állapot lényege, hogy a hajas fejbőrön vagy az egyéb, szőrzettel borított testrészeken kopasz foltok jelentkeznek. Mind közül ez a második leggyakrabban előforduló hajhullástípus. Amennyiben azonban rendszeresen levendulaolajat és egyéb növényi illóolajokat dörzsölünk a hajkoronánkba, úgy lelassíthatjuk a hajvesztést. Egy egerekkel folytatott kísérlet például kimutatta, hogy a levendulaolajjal kezelt rágcsálók dúsabb szőrzetet növesztettek, mint a kontrollcsoportba tartozó társaik.

Megnyugtatja az emésztőrendszert

Az ókori római katonák gyomorbántalmak és egyéb megbetegedések kezelésére is alkalmazták a levendulát annak antibakteriális hatását kiaknázva. Egyes mai kutatások szerint pedig a növény illóolaja hasznos lehet a colitis ulcerosa, azaz a fekélyes vastagbélgyulladás féken tartásában is, aminek hátterében a káros baktériumok kipusztítása, illetve az egészséges bélflóra harmóniájának visszaállítása áll. Érdemes tehát kipróbálni, hogy időnként egy kevés szárított levendulát is szórunk a görög joghurtunkba.

A levendulát számos célra felhasználhatjuk a hétköznapokban

A padlótisztítás eszköze

A középkorban sokan használták arra a levendula aromáját, hogy a padlóra szórva felfrissítsék általa az állott beltéri levegőt. Ugyanez ma is tökéletesen működik például a modern szőnyegekkel, amennyiben szeretnénk megszabadulni a kellemetlen szagoktól és a kórokozó baktériumoktól. Ráadásul saját magunk is könnyen elkészíthetjük az ideális szagtalanítót: adjunk 8 csepp levendulaolajat fél csésze szódabikarbónához, szórjuk be a szőnyeget az így kapott eleggyel, majd néhány perc elteltével porszívózzuk ki.

Javítja a memóriát

Egy közelmúltbeli, egyetemi hallgatók részvételével lefolytatott kísérlet arra az eredményre jutott, hogy azok a diákok, akik közvetlenül egy teszt kitöltése előtt beleszippantottak a levendula illatába, jobban teljesítettek, mint társaik. Több lexikális információt tudtak előhívni a memóriájukból, javult a koncentrációjuk, egyben kevésbé élték meg szorongásként a helyzetet. A tanulmány megállapítása szerint az aromaterápia költséghatékony módszer lehet a felsőoktatásban képződő fiatalok számára a mentális képességeik maximális kiaknázásához.

Enyhíti a tengeri betegség tüneteit

Amennyiben a mozgásban hirtelen bekövetkező változások nyomán a belső fülben lévő helyzetérzékelő rendszer eltérő ingereket kap attól, mint amit a szemünkkel vizuálisan érzékelünk, tengeri betegség alakul ki. A jelenség onnan kapta a nevét, hogy az érzés gyakran hajózás közben jelentkezik, mivel a hullámok nem ritmikusan és nem ugyanabban az ütemben érik a hajót, mint ahogy azt a szemünk észleli. Mindennek eredményeként pedig szédülés és hányinger lép fel. A levendula ez utóbbit képes ellensúlyozni a szaglásunkra hatva. Amennyiben pedig gyömbéres cukorkával, illetve okos ülőhely-választással is társítjuk, úgy nagyban megkönnyíthetjük az utunkat.

Megnyugtatja a babákat

A levendula alkalmas lehet a nyűgös vagy hasfájós csecsemők megnyugtatására is. Egy korábbi kutatás során 40 édesanyát kértek meg, hogy 2-6 hetes kor közötti gyermekük pocakját időnként kenjék be egy csepp levendulaolaj és 20 milliliter mandulaolaj keverékével. Ennek nyomán a babák sokkal gyorsabban elcsendesedtek, illetve kevesebbet is sírtak a megfigyelési időszak alatt.

Csillapítja a hőhullámokat

Az általában 40-50 éves kor körül kezdődő menopauza egyik leggyakoribb és legkellemetlenebb tünetét a hirtelen fellépő hőhullámok jelentik. Sok nő számára az életminőségükön is nyomot hagyva jelentkeznek ezek a hőhullámok, ugyanakkor egy tanulmány szerint heti kétszer 20 perc levendulaolajos aromaterápia akár felére is csökkentheti a panaszok erősségét.

Nagyszerű kézfertőtlenítő

Nem csupán kellemes illata, hanem antibakteriális hatása révén is ideális összetevőnek tekinthetjük a levendulát egy saját készítésű kézfertőtlenítőhöz. Először töltsünk harmadáig egy 30-60 milliliteres üvegcsét vodkával, adjunk hozzá egyaránt 10-15 csepp levendulaolajat és teafa- vagy borsmentaolajat, majd a fennmaradó részt töltsük fel aloé vera géllel. Miután összeráztuk, bátran használhatjuk fertőtlenítőszerként olyan esetekben, amikor nincs módunk szappannal és vízzel kezet mosni.

Forrás: webmd.com