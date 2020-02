A legjobb természetes agyserkentők

Panax ginzeng

Ázsiai ginzengként is ismerik, fejleszti a memóriát, a koncentrációs készséget, és hangulatjavító hatása is van. Segít oldani a szorongást is, nem véletlenül az egyik legkeresettebb gyógynövény a világon. A "panax" jelentése egyébként görögül "mindent gyógyító". Sok benne az antioxidáns, és serkenti az energiatermelést is.

Bacopa monnieri

Az ayurvéda egyik kedvelt növénye, adaptogén, azaz segít a szervezetnek alkalmazkodni a stresszhez. Kutatások szerint a rövid, és a hosszú távú memóriára is nagyszerű hatással van, csökkenti a szorongást, növeli a koncentrációs készséget, és úgy általánosságban élénkíti a kognitív képességeket. Zsírban oldódó, így a legjobb egy kevés kókuszolajjal fogyasztani. A hatása nem azonnal, hanem körülbelül négy hét folyamatos használat után érzékelhető.

A bacopa monnieri segít alkalmazkodni a stresszhez

Rhodiola rosea

Emeli az agy szerotoninszintjét, és erős memóriaserkentő, illetve a reakcióidőt is segít csökkenteni. Népszerű a kimerültség kezelésében is, javítja a hangulatot, élénkít, csökkenti a fejfájást, az ingerlékenységet, és a szellemi fáradtságot is.

Ginko biloba

A tradicionális kínai gyógyászatban évezredek óta használják, igen hatékony a kognitív funkciók élénkítésében és a szorongás csökkentésében. Élénkíti az agy vérkeringését, természetes módon emeli meg a dopaminszintet, fokozza az éberséget, és segít koncentrálni. Mindezek mellett erős antioxidáns is, és kutatások szerin segít csökkenteni a demencia, illetve az agyat érintő krónikus betegségek kialakulásának esélyét is.

Forrás: care2.com