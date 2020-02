A legegészségesebb gyógynövények és fűszerek

Fokhagyma, rozmaring

Afokhagymapéldául nagyon jól jön nátha és meghűlés esetén, de fogyasztása csökkentheti a vérnyomást és a szívbetegségek kialakulásának esélyét is. A legjobb hatást a nyers, apróra vágott fokhagymával érhetjük el. A memória javításában, a teljesítmény növelésében és a koncentrációs készség fejlesztésében pedig a rozmaring segíthet. A növény ezek mellett javíthatja a hangulatot, és segíthet megakadályozni az agy idő előtti öregedését is.

A petrezselymet nemcsak íze miatt érdemes fogyasztani. Fotó: Getty Images

Chili, gyömbér

A chilinek öregedésgátló, fájdalomcsillapító és zsírégető hatást is tulajdonítanak. A legjobb, ha a hagyományos módon, különféle ételekbe keverve fogyasztjuk. Emésztési problémák esetén pedig a gyömbért hívhatjuk segítségül, amelynek szélhajtó és görcsoldó hatása is van. Emellett csökkenti a gyulladást és a fájdalmat, valamint segít gyorsabban meggyógyulni meghűlés esetén. Enyhíti továbbá a hányingert is, így a kismamáknak is remek ellenszer lehet a reggeli rosszullétek ellen. Teaként, ételekbe főzve vagy pácolva is fogyasztható.

Petrezselyem, borsmenta

A petrezselyem rendszeres fogyasztása jó hatással lehetmagas vérnyomásesetén, K-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig abban is segíthet, hogy egészségesebbek legyenek a csontjaink. A petrezselyemlevelek emellett a kellemetlen szájszag ellen is bevethetők. Migrén ésfejfájásesetén a borsmenta segíthet, a forró vízbe csepegtetett illóolajával inhalálva pedig tisztíthatjuk légutainkat és megkönnyíthetjük a légzésünket. Teaként fogyasztva hatékony lehet emésztési problémák esetén.

Fahéj, kamilla

A fahéj testszerte segít felvenni a harcot a különféle fertőzésekkel, valamint hatékony lehet a sejtkárosodás helyreállításában is. Emellett gyulladáscsökkentő hatása is van, rendszeres fogyasztása pedig avércukorszintstabilizálásában is szerepet játszhat. A kamillából készült tea enyhítheti a menstruációs fájdalmakat, csökkentheti a vércukorszintet, ráadásul nyugtató hatással is bír. A friss kamilla levelei és virága akár salátákba is keverhető.

Metélőhagyma, levendula

A metélőhagyma fogyasztása serkentheti a szerotonin termelődését, valamint segíthet abban, hogy jobban aludjunk. A levendula pedig rovarcsípések és kisebb sebek esetén tehet jó szolgálatot. Emellett segíthet a szorongás, a depresszió és azalvászavarokenyhítésében is, az illata ugyanis lazító és nyugtató hatású. Az olaja gombaölőként is működhet.

Forrás: brightside.com