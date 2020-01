Miért hízunk meg télen?

Kevesebbet vagyunk szabad levegőn

A hőmérséklet csökkenésével együtt a motivációnk is jóval kevesebb lesz arra, hogy elhagyjuk a lakást. Nem csak a szabadtéri mozgást hanyagoljuk el, sokan ilyenkor edzeni, sportolni is ritkábban járnak, és még a napi teendőiket is úgy szervezik, hogy a lehető legkevesebb időt kelljen a lakáson kívül tölteniük. A bent töltött idő jó részét pedig gyakran tévézéssel töltjük, ami sokakat nassolásra csábít - kevesebb mozgás, több evés, és máris felszaladt pár kiló. Éppen ezért télen is érdemes kicsit megerőltetni magunkat, és kimenni, vagy legalábbis ragaszkodni a sportolási rutinunkhoz.

A nassolás az egyik legnagyobb veszélyforrás

Ünnepek és bulik

A téli időszak elején sok a karácsonyi parti, vendégség, majd jön a karácsony és a szilveszter a családdal. Ilyenkor nagyon kevesen mondanak nemet a finom falatokra és az alkoholra, ráadásul egy kutatás szerint, ha nagyobb társaságban vagyunk, hajlamosak vagyunk többet enni és inni, mint ha egyedül, vagy szűk körben. A hideg hónapokban tehát az étrendünkre is érdemes egy kis extra figyelmet fordítani, ha nem akarunk meghízni.

Kényeztető ételek és rosszkedv

A hideg időben automatikusan kívánni kezdjük a tartalmas, kényeztető fogásokat, és a téli rosszkedvet is hajlamosak vagyunk édességgel, extra szénhidráttal kompenzálni, ami megint csak nem tesz túl jót a vonalainknak.

Alvásgondok

A tél rejtett egészségi veszélyei Ahogy hidegebbre fordul az időjárás, egyre több veszély fenyegeti az egészségünket. Ezt a megfázások és a szokásos influenzajárványok miatt mindenki triviálisnak tartja. A többségünk azonban nem gondol néhány rejtőzködő veszélyre.

Az enyhe deprimáltsággal alvászavarok is járhatnak, miközben télen sokkal több időt töltünk az ágyban, mint egyébként - de gyakran nem alvással. Ez a két dolog felboríthatja a cirkadián ritmusunkat, aminek következtében a szervezetünk leptint kezd termelni. Ettől a hormontól éhesebbnek érezzük magunkat, nagyobb adagokat fogyasztunk, és így könnyebben szaladnak fel ránk a kilók.

