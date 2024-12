Ilyen vitaminokat szednek a HáziPatika olvasói

A kérdéssel kapcsolatos írás, alighanem ebben a téli évszakban a legaktuálisabb. Télen ugyanis még azok is szednek vitaminokat és nyomelemeket, akik az év többi részében nem. Bár sokan inkább választják a természetes módon történő bevitelt - vagyis rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak.

Kórokozók támadása

A hideg időjárás miatt erőteljesebben fertőző kórokozók, és a szervezet általános immunitása közötti küzdelem ilyenkor kiéleződik. A tél általában sötét estéket és hidegebb hőmérsékletet jelent, és ez gyakran a légúti fertőzések, például a megfázás fokozott kockázatával jár. A megfelelő mennyiségű nyomelemek és vitaminok fogyasztása elengedhetetlen a légúti fertőzések kockázatának minimalizálásához.

Sokan inkább választják a természetes módon történő bevitelt - vagyis rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak.Fotó: Getty Images

Olvasóink szerint

A korábban említett – nem reprezentatív felmérésünk szerint - az általunk megkérdezettek leginkább C- és D-, és B-vitamint, valamint Magnéziumot és Cinket szednek. Sokan bíznak egy-egy termékcsaládban, míg mások inkább a gyümölcsök fogyasztását részesítik előnyben. A szerencsésebbek pedig a saját kertjük terméseiben lévő jótékony hatóanyagokat használják fel.

A folyamatosan egészséges és kiegyensúlyozott étrend fenntartása igen komoly kihívást jelenthet felgyorsult életünkben, ezért az alapvető vitaminok és ásványi anyagok bevitele nem mindig sikerül maradéktalanul. A hiányt leginkább csak akkor vesszük észre, amikor megbetegedtünk.

Ha vitamint szedünk, az sem mindegy, mikor

„A legelső, amit hasznos tudni, hogy a szedni kívánt vitamin vízben vagy zsírban oldódó-e, mert ez fontos kiindulópont azzal kapcsolatban, hogy mivel érdemes bevenni” – mondja dr. Horváth István László a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének szakgyógyszerésze. „A zsírban oldódó A, D, E és K vitaminokat étellel ajánlott elfogyasztani, míg a B és a C vitamint egy pohár vízzel, akár reggeli előtt is be lehet venni. B-vitaminnal indítani a napot azért is jó lehet, mert ettől a legtöbben jellemzően kicsit energikusabbnak érzik magukat.”

Miért szedjünk vitamint?

Immunrendszerünk védelmi szerepe sok támadásnak kitéve. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk vitaminpótlásra, akkor érdemes visszaigazolásként laboratóriumi vizsgálatokat kérni. Ennek során ugyanis hamar kiderülhet, hogy – ugyan nem vettük észre – de néhány alapvető nyomelem vagy vitamin szintje nem megfelelő és pótlásra szorul. A D-vitaminnal kapcsolatban hangzott már el az a mondás, hogy „kétféle ember létezik: az egyik már szedi a D-vitamint, a másiknak még nem mérték”.