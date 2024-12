Pornófogyasztás: meglepő változás az ízlésben - visszatért egy korábbi stílus

Megérkezett a Pornhub idei jelentése, amely rávilágít a globális pornófogyasztási szokások trendjeire. A legkeresettebb kifejezés 2024-ben is a "hentai" volt - különösen népszerű az Egyesült Államokban, Brazíliában és Ukrajnában.

MILF-ek az élen

Az Egyesült Királyságban, Kanadában és Spanyolországban a "MILF" kategória maradt a dobogó felső fokán. Talán örömteli változás, hogy nőtt az érdeklődés a hagyományos, visszafogottabb tartalmak iránt; a "tradwife" kifejezés keresése 72%-kal emelkedett, míg a "demure" kifejezés 133%-os növekedést mutatott, ami egy TikTok-on terjedő trendnek, az „illedelmes, visszafogott” viselkedés ünneplésének köszönhető.

Fotó: Getty Images

Régiós eltérések

Az Egyesült Államokban az egyes államok sajátos keresési trendjei is megfigyelhetők voltak. New Yorkban a "Turkish" kifejezés volt a legnépszerűbb, ami a jelentős török közösség jelenlétével magyarázható. New Jersey-ben az "Iranian" vezette a kereséseket, míg Floridában a "Cubana" volt a legnépszerűbb. Pennsylvaniában a "naked women" kifejezés dominált, Tennessee-ben pedig a "chubby MILF".

A globális forgalom tekintetében az Egyesült Államok vezeti a listát, Franciaország, a Fülöp-szigetek és Mexikó követi.