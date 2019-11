Megelőzhetjük az impotenciát?

Tartsuk a súlyunkat!

Vigyázzunk a koleszterinszintünkre és a vérnyomásunkra!

Az erekció biológiája Az erekcióhoz szükséges biokémiai láncreakció felfedezésével lehetőség nyílt a merevedési zavarok gyógyszeres kezelésére. A rafinált megoldás megértéséhez pillantsunk be a szövetek mélyén zajló folyamatokba. Tudjon meg többet, kattintson!

Ami a szívnek árt, az az erekciónak sem tesz jót

Az elhízás számos módon hat az egészségünkre, illetve az erekcióra. Az egyik legveszélyesebb szövődménye a cukorbetegség , mely az idegek sérülését, pusztulását is okozhatja - többek között azokét is, melyek az erekcióért felelősek. hipertónia és a magas koleszterinszint egyaránt roncsoló hatással van a vérerekre, azokra is, melyek a pénisz vérellátásáért (így az erekcióért is) felelősek. Mivel a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyik kellemetlen mellékhatása lehet az erektilis diszfunkció, ezért