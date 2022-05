Megelőzhetjük az impotenciát?

Mutatjuk, mire kell figyelni, hogy csökkentsük erektilis diszfunkció kialakulásának kockázatát.



Ügyeljünk az étrendünkre!

Ami a szívnek árt, az az erekciónak sem tesz jót. A szívbetegségeket okozó érszűkület ugyanis nemcsak a koszorúerekben jelentkezhet, hanem azokban az erekben is, melyek a pénisz vérellátásáért felelősek. Az egészségtelen étrend (melyben kevés friss zöldség és gyümölcs, de sok zsíros, sós, feldolgozott étel szerepel) az egész keringési rendszerre rossz hatással van. Ezzel szemben az erektilis diszfunkció viszonylag ritka például a mediterrán diétát követőknél. Ez az étrend zöldségben és gyümölcsben, teljes kiőrlésű gabonafélékben, olívaolajban, halakban és vörösborban gazdag.

Tartsuk a súlyunkat!

Az elhízás számos módon hat az egészségünkre, illetve az erekcióra. Az egyik legveszélyesebb szövődménye a cukorbetegség, mely az idegek sérülését, pusztulását is okozhatja – többek között azokét is, melyek az erekcióért felelősek.

Az erektilis diszfunkció olyan betegség, amelytől a legtöbb férfi retteg. Fotó: Getty Images

Vigyázzunk a koleszterinszintünkre és a vérnyomásunkra!

A hipertónia és a magas koleszterinszint egyaránt roncsoló hatással van a vérerekre, azokra is, melyek a pénisz vérellátásáért (így az erekcióért is) felelősek. Mivel a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyik kellemetlen mellékhatása lehet az erektilis diszfunkció, ezért érdemes megelőzni a bajt, és amíg lehet, rendszeres mozgással, megfelelő étrenddel, a stressz kerülésével kordában tartani a vérnyomásunkat.

Sportoljunk – de nem mindegy, hogy mit!

A kardiovaszkuláris rendszer erősítése az erektilis diszfunkció elkerülésében is fontos szerepet játszik. Több kutatás bizonyítja, hogy az ülő életmódot követőknél gyakoribbak a szexuális zavarok, azonban ezt rendszeres sportolással elkerülhetjük. Nem mindegy azonban, hogy milyen mozgásformát választunk: a szakemberek szerint kerülni kell azokat a sportokat, melyeknél túl nagy nyomás nehezedik a gátra. Ezek közül a kerékpározás a legelterjedtebb. Heti egy-két óra nem ártalmas, ám aki ennél többet biciklizik, azoknál fontos a jó minőségű, jól beállított ülés és a párnázott kerékpárosnadrág is.

Ellenőriztessük a tesztoszteronszintünket!

A tesztoszteron nevű hormon felelős többek között a nemi vágyért és a megfelelő erekcióért is, ezért csökkenése ezek romlásával jár együtt. A természetes öregedési folyamat részeként a szervezetünk egyre kevesebb tesztoszteront termel, de például egyes gyógyszerek, szteroidok is hatással lehetnek a tesztoszterontermelődésre. Az alacsony tesztoszteronszint tünetei közé tartozik a fáradékonyság, a hangulatingadozások, a gyenge állóképesség, a döntésképtelenség és a szexuális vágy hiánya. A tesztoszteronszint laborvizsgálattal ellenőrizhető, a hormon pótlása akár gyógyszerekkel is megoldható.