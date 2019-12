A legveszélyesebb tévhitek a szexről

Tévhit: Ne szexeljünk, ha fáj a fejünk!

A legrosszabb tévhitek a női maszturbációról Bármi is az oka, a női maszturbáció még mindig tabunak számít, ami meglepő, mert a maszturbálás fizikailag és lelkileg is kifejezetten jó hatással bír, semmi ok nincs arra, hogy féljünk vagy tartsunk tőle. Alábbi válogatásunkban a legfurcsább, női maszturbációval kapcsolatos tévhiteket gyűjtöttük össze - és cáfoljuk meg. Kattintson!

Tévhit: A szex és orgazmus hatására megindulhat a szülés

Tévhit, hogymenstruációalatt nem lehet teherbe esni

Tévhit: Ha szex előtt vizelünk, csökkentjük a húgycsőfertőzés esélyét

Tévhit: A szextől nagyobb esélyünk van a szívrohamra

A University of Munster egy 2013-as kutatása szerint csökkent azon nők migrénjének erőssége, akik rohamaik közben kezdtek szexelni. Meglepő módon. A kutatók szerint ez azért van, mert a szex endorfint termel, ez a természetes fájdalomcsillapító pedig csökkenti vagy elmulasztja a fejfájást.Hasonló véleményen van a G-pont felfedezőjeként emlegetett dr. Beverley Whipple, a Rutgers University kutatója is, aki szerint, ha orgazmusig ingerlik őket G-pontjuknál.A szex hatására tényleg megindulhat a vajúdás , de- mondja Dr. Downey. A spermiumban megtalálható a prosztaglandin nevű hormon, amely puhíthatja a méhnyakat és összehúzódásokat eredményezhet. Emiatt alkalmaznak szintetikus prosztaglandint a szülés beindításához, ez tehát az elméleti alapja annak, hogy a szex tényleg siettetheti a vajúdás megindulását, de csak a terhesség végénél. Dr. Downey szerint a méhnyaknak kifejezetten prosztaglandin-érzékenynek kell lennie ilyenkor, ez pedig csak a terhesség vége felé történik meg.Mindezek mellett érdemes tudni, hogy a szex Braxton-Hicks összehúzódásokat (más néven jóslófájást) okozhat: ezt a méhizmok összehúzódása okozta fájdalmat gyakran érzik a második-harmadik trimeszterben és össze is szokták néha keverni a szülési fájdalommal . Bármi, ami mozgást eredményez a méh környékén,- ez alól a szex sem kivétel. A különbség csak annyi, hogy ezek 20-30 másodpercig tartanak és nem kell ezek miatt abbahagyni semmit, amit csinálunk.Az NHS brit egészségügyi szolgálat adatai szerint évente. Dr. Zaki Almallah, az edgbastoni BMI Hospital urológusa szerint a szex a húgyúti fertőzések egyik leggyakoribb oka a huszas éveikben lévő nőknél, de sajnos az idősebb generációkat is érinti.Dr. David Kaufman New York-i urológus szerint például. Kaufman szerint a fertőzést okozó baktériumok bekerülnek a húgycsőbe, viszont ha nem megyünk el a vécére szex előtt, lesz a hólyagunkban annyi vizelet, hogy el tudjuk távolítani a baktériumokat is.Dr. Almallah szerint nincs bizonyíték dr. Kaufman elméletére, az azonban igaz, hogy a szex utáni vizelés hasznos lehet. A fertőzéseket okozó baktériumok ugyanis a perineum környékén élnek, a szex utáni vizelés pedig eltávolítja a baktériumokat a húgycsőből - ezek ellenkező esetben a hólyagban kezdenék el kifejteni hatásukat.A Journal of the American College of Cardiology szaklap tavaly publikált tanulmányából kiderül: több mint 500 szívproblémás páciens egészségi adatait megvizsgálva arra jöttek rá:. (A páciensek kevesebb mint 1 százaléka szexelt a szívrohamához képest egy órán belül, 78 százalékuk pedig legalább több mint egy nappal előtte.) A kutatást végző Deitrich Rothenbacher, az Ulm University professzora szerint a szívrohamot egyáltalán nem idézi elő a szex, ha pedig olyanról hallunk, hogy valakinek szex közben van szívrohama, nyugodjunk meg, a kettőnek nincs köze egymáshoz. Nagyobb problémát jelezhet a merevedési zavar, az ugyanis szívproblémára utalhat.Ez mind nem igaz azonban, ha megcsaljuk partnerünket. A The Journal of Sexual Medicine 2012-es tanulmányából ugyanis az derül ki, hogy férfiak sokkal nagyobb eséllyel halhatnak meg szex közbeni szívrohamban,. Egy új partner ugyanis erősebb izgalmi állapotot, a mellékvesék erősebb működését is jelenti. Egy szívroham után, mondják a szakértők, minden esetben 4-6 hetet tanácsos várni, mielőtt újra elkezdenénk szexuális életet élni.És míg a szex önmagában részese lehet a napi fél órás kötelező testmozgásnak, amelyet a szívrohamot megélt betegeknek írnak elő, a szex vélhetően nem fog ennyi ideig tartani. A New England Journal of Medicine egy 2013-as tanulmánya szerint ugyanis a szex ilyen esetbencsak és a résztvevők csak 21 kalóriát dolgoznak le.