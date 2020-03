8 dolog, ami árt az erekciónak

1. Az élelmiszerboltok csomagolópapírja

2. Édességek, desszertek

3. Eleget kell aludni

4. Baba a hálószobában

5. Óvatosan kell bánni a szójával

6. Töltsön sok időt a szabadban

7. Futni sem mindig jó

Minden azon múlik, hogyan áramlik a vér! Tehát elsősorban a szívnek kell a lehető legjobb állapotba lenni ahhoz, hogy "A" kategóriás erekciót produkáljon a férfi. Bármi, ami megterheli a szívet - túlsúly, dohányzás - hatással van az erekcióra. Egy másik fontos tényező, amit alább tárgyalunk, hogy megfelelő legyen a tesztoszteronszint . Ezt szintén rengeteg dolog befolyásolhatja.Azok a csomagolópapírok, amikbe a boltokban a húsokat, egyéb ételeket csomagoljákvegyi anyagot vagyis BPA-t tartalmaznak, amin növeli a szervezeten az ösztrogén, vagyis a női nemi hormon szintjét. A Kaiser Permanente egészségvédelemmel foglalkozó szervezet tanulmánya szerint a BPA okozta hormonális változás árt az erekciónak. Ilyen fajta papír egyébként az ATM-ek által kiadott papír, a repülőtéri poggyászra tett címke vagy a sorsjegyek papírja is. De műanyag csomagolású élelmiszerekben is található BPA.Akár egy szelet torta, sütemény elfogyasztás is kiugróan megemeli a vércukorszintet, amely serkenti az inzulin felszabadulását. Ez a kombináció szinteegy ír és amerikai tanulmány állítása szerint. Ezt a folyamatot az is bizonyítani látszik, hogy a férfiak gyakran ébrednek merevedéssel, hiszen alvás közben, hosszú órákig nem esznek semmit.A University of Chicago tanulmánya szerint néhány napi, csak 5 órás alvás is elég volt ahhoz, hogy csökkentse egy kisebb csoport egészséges fiatal férfi tesztoszteronszintjét. Az alvás elengedhetetlen a tesztoszteron termelődéséhez. Tehát nem kell meglepődni, ha a 8 óra alvás hiányában nem megfelelő az erekció.A Notre Dame and Northwestern University tanulmánya szerint, ha a hálószobában alszik egy kisbaba, akkor a férfi tesztoszteron termelése 7 százalékkel vagy ennél nagyobb mértékben csökken. Azt hihetnénk, hogy az a gond, hogy megzavarják az alvást, de a kutatók bizonyítékot találta arra, hogy hormonális változás áll be.A legtöbb vegetáriánus, vegán egyik kedvenc étele a szója , de a Harvard Medical School tanulmánya szerint a szója rosszul hat a tesztoszteronszintre. Egy kevés szója nem fogja tönkretenni a libidót, a merevedést, de nem tanácsos túl sokat enni belőle. D-vitamin fontos szerepet játszik a tesztoszteron termelődésében. Egy német és ausztriai kutatás eredménye szerint, ha nem jut a szervezetbe táplálkozás vagy napfény útján elég D-vitamin a szervezetbe, akkor 20 százalékkel vagy annál nagyobb mértékben csökken a tesztoszteronszint. Jó hír, hogy egy 15 perces napozás - akár csak a kart vagy a lábat napoztatva - elég ahhoz, hogy fedezze a napi D-vitamin szükségletét a szervezetnek.A University of British Columbia tanulmánya szerint, ha körülbelül 64 kilóméternél többet fut egy héten, akkor 17 százalékkel csökkenhet a tesztoszteronszintje. Aa hormontermelő mirigyek kommunikációját.