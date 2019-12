10 szexi tipp régi házasoknak

Sokan próbálják ki szexuális életük felpezsdítésére a szextinget, vagyis a meztelen képek küldése telefonokra és/vagy posztolása közösségi oldalakon. A Purdue University of Fort Wayne - indiai egyetem - kutatásai szerint a nők nem lelkesednek túlzottan a szextingért. A 93 nő bevonásával készült vizsgálatból kiderült, hogy a kölcsönös megegyezésen alapuló szextinget elfogadják, de nem különösebben értékelik és akkor mennek bele, ha partnerük kedvére szeretnének tenni - írja a menshealth.com

A régi házasok is alkalmazhatnak szextippeket

Tehát kütyük és virtualitás helyett próbálják ki inkább az alábbi 10 szexi technikát házas életük karban tartására:Egy hétig, ahol még soha. Ne törődjenek az erkölcsi normákkal, vigyék ki a szeretkezést a hálószobából. Ha például este szeretkeznek, akkor most tegyék ezt később, vagy reggel. Ettől nem csak izgalmasabb lesz a szex, de sokkal jobban megismerik egymás vágyait.Írjonés hagyja őket a fürdőszoba tükrén, a fehérneműs fiókban, olyan helyen, ahol párja megtalálja. Kezdje szelídebb üzenetekkel, majd írjon egyre erotikusabb mondatokat. Később pontosan írja le, hogy mit szeretne csinálni kedvesével szex közben.Egy hétig minden nap szánjanakde mást ne tegyenek egymással. Bármi megengedett, az egyetlen szabály, hogy nincs szex. Az emberi természet része, hogy azt szeretné a leginkább, amit nem kaphat meg. Ezzel a módszerrel fokozhatják vágyaikat.Minimum egy hónapig, hetente egyszer. Használják a fantáziájukat, feszegessék testük határait. Mivel az agyunk is egy nagy izom, a rendszeres igénybevétellel erősödik, aminek köszönhetően egészségesebbek leszünk.Öntsenek egy-egy pohár bort maguknak, majd. Aki elsőnek pislog, vagy nevet, annak meg kell osztania egy szexuális fantáziaképét a másikkal. Ehhez a klasszikus játékhoz nem feltétlen szükséges alkohol, de fokozni lehet vele a hangulatot.A Brown University pszichiátria professzora, Dr. Scott Haltzman szerint,segíthet levetkőzni a gátlásokat, mert egy másfajta gondolkodásmód alakulhat ki. Ha most próbálják ki először a szerepjátékot, akkor vegyenek fel egy olyan - egyébként hétköznapi, de nem stílusukhoz illő - ruhát, amit egyébként soha.A mély, lágy,, az egyik első dolog, amit a párok elhagynak a szex előtt, pedig ez az egyik legjobb módja a ráhangolódásnak. Váratlanul lépjen oda kedveséhez a konyhában és a várt gyors puszi helyett váltson vele egy szenvedélyes csókot . Kellemes meglepetést fog okozni!- ahol sok habbal megmossák egymás testét, haját, végigfuttatják mindenhol a kezüket párjuk testén - nagyon erotikus. Egy ilyen intim bemelegítés után, mindketten készen állnak majd arra, hogy a hálószobába vonuljanak.