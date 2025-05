Megvan, miért elég egyeseknek napi 4 óra alvás

Kutatók felfedeztek egy ritka genetikai mutációt, amely lehetővé teszi, hogy egyes emberek napi mindössze négy óra alvással is gond nélkül működjenek - írja az Independent. Az eredmények az alvást elősegítő új terápiák előtt nyithatnak utat.

Egy átlagos ember számátra napi 7-8 óra alvás szükséges ahhoz, hogy megfelelően kipihenje magát. Persze nem csak az alvás mennyisége, de annak minősége is fontos: hogyha csak az egyik nem megfelelő, az hosszú távon olyan komoly betegségek kialakulását segítheti elő, mint például a cukorbetegség, az Alzheimer-kór, illetve bizonyos szívbetegeségek. Vannak ugyanakkor olyan emberek is, akik úgy érzik, elég számukra 4-5 óra alvás is ahhoz, hogy frissen és kipihenten keljenek. Kínai kutatók eredményei szerint egy bizonyos génmutációra vezethető vissza, hogy ezek az emberek mindenféle káros következmény nélkül megelégszenek az átlagos alvásigény mindössze felével.

Van, akinek már napi 4-5 ór alvás is elég. Fotó: Getty Images

A rövid alvásigénnyel ezidáig négy gént hoztak összefüggésbe a szakemberek, a kutatók most a SIK3 génben fellépő mutáció szerepére világítottak rá. Egy N783Y nevű mutációról kiderült, hogy megváltoztatja a SIK3 fehérje szerkezetét, és gátolja az alvás-ébrenlét folyamatban szerepet játszó foszfátmolekula átviteli folyamatát. Amikor a tudósok ezzel az N783Y mutációval rendelkező egereket hoztak létre, az állatok átlagosan 30 perccel kevesebbet aludtak éjszakánként a genetikailag nem módosított fajtársaikhoz képest. Ráadásul a mutációval rendelkező állatok mélyebben is aludtak a rövidebb alvástartományban.

A tanulmánnyal a tudósok megerősítették a SIK3 gén kritikus szerepét az emberi alvás időtartamának szabályozásában, ami azt jelzi, hogy érdemes lehet bizonyos altató készítményekkel is erre célozni. További vizsgálatokat is terveznek a témában elvégezni annak érdekében, hogy jobban megértsék, hogyan szabályozzák a folyamathoz kapcsolódó egyes enzimek az alvást.