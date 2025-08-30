Intő jelek, hogy alacsony a B6-vitamin-szinted – Lelki problémákat is okozhat a hiányállapot

A B6-vitamin, más néven piridoxin egy vízben oldódó vitamin. Három formában létezik: a piridoxin aktívabb formája az úgynevezett piridoxál és a piridoxamin. Szerepet játszik a többi között az esszenciális zsírsavak, a fehérjék és az aminosavak anyagcseréjében, az idegrendszer működésében és a bőr épségében, de az újabb kutatások szerint antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Mivel testünk nem képes előállítani, ezért nekünk kell gondoskodnunk a vitamin beviteléről. Általában táplálkozás útján elegendő mennyiségben juttatjuk a szervezetünkbe (megtalálható a többi között a baromfi- és marhahúsban, halfélékben, citrusfélékben, burgonyában, kukoricában), de ritkán előfordulhatnak hiányállapot. A B6-vitamin-hiány gyakrabban érinti a máj-, vese-, emésztőrendszeri vagy autoimmun betegségekben szenvedő embereket, valamint a dohányosokat, az elhízással élőket, az alkoholbetegeket és a várandós nőket – hívja fel a figyelmet a Healthline.

Testünk és lelkünk is megsínyli a B6-vitamin hiányát. Fotó: Getty Images

Jelek, amelyek B6-vitamin-hiányra utalnak

Az alábbi panaszok alapján felmerülhet a gyanú, hogy kevesebb a B6-vitamin a szervezetünkben a kelleténél.

Fáradtság és enerváltság : a B6-vitamin hiánya miatt szokatlanul fáradtnak és letargikusnak érezhetjük magunkat. Ennek egyik fő oka a B6-vitamin szerepe a hemoglobin termelésében. Ez a vörösvérsejtekben található fehérje, amely segít az oxigén szállításában. Ha a sejtek nem kapnak elegendő oxigént a hemoglobinhiány miatt, akkor vérszegénységről beszélünk. Ez fáradtságot és gyengeséget okozhat.

: a B6-vitamin hiánya miatt szokatlanul fáradtnak és letargikusnak érezhetjük magunkat. Ennek egyik fő oka a B6-vitamin szerepe a hemoglobin termelésében. Ez a vörösvérsejtekben található fehérje, amely segít az oxigén szállításában. Ha a sejtek nem kapnak elegendő oxigént a hemoglobinhiány miatt, akkor vérszegénységről beszélünk. Ez fáradtságot és gyengeséget okozhat. Hangulatváltozások : a B6-vitamin hiánya hatással lehet a hangulatra, néha depresszióhoz, szorongáshoz, ingerlékenységhez és fokozott fájdalomérzethez vezethet. Ennek oka, hogy a B6-vitamin részt vesz több neurotranszmitter, például a szerotonin és a gamma-aminovajsav (GABA) termelésében. Mind a szerotonin, mind a GABA segít szabályozni a szorongást, a depressziót és a fájdalomérzetet.

: a B6-vitamin hiánya hatással lehet a hangulatra, néha depresszióhoz, szorongáshoz, ingerlékenységhez és fokozott fájdalomérzethez vezethet. Ennek oka, hogy a B6-vitamin részt vesz több neurotranszmitter, például a szerotonin és a gamma-aminovajsav (GABA) termelésében. Mind a szerotonin, mind a GABA segít szabályozni a szorongást, a depressziót és a fájdalomérzetet. Duzzadt nyelv : ha B6-vitamin-hiányban szenved, a nyelved duzzadt, fájdalmas, sima, gyulladt vagy vörös lehet. Ezt az állapotot glosszitisznek nevezik, és rágási-, nyelési- és beszédproblémákat okozhat.

: ha B6-vitamin-hiányban szenved, a nyelved duzzadt, fájdalmas, sima, gyulladt vagy vörös lehet. Ezt az állapotot glosszitisznek nevezik, és rágási-, nyelési- és beszédproblémákat okozhat. Repedezett ajkak : a fájó, vörös, duzzadt és repedt ajkak is eredhetnek a B6-vitamin hiányából. A repedt területek vérezhetnek és el is fertőződhetnek; nemcsak nagyon fájdalmasak, hanem megnehezítik az evést és a beszédet is.

: a fájó, vörös, duzzadt és repedt ajkak is eredhetnek a B6-vitamin hiányából. A repedt területek vérezhetnek és el is fertőződhetnek; nemcsak nagyon fájdalmasak, hanem megnehezítik az evést és a beszédet is. Bőrkiütések: a B6-vitamin hiánya az egyik oka a szeborreás dermatitisz nevű, vörös és viszkető bőrkiütésnek, amely megjelenhet a fejbőrön, az arcon, a nyakon és a mellkas felső részén. Olajos, hámló megjelenéséről ismert, és duzzanatot vagy fehér foltokat okozhat. Az egyik oka annak, hogy a B6-vitamin hiánya bőrkiütéseket okozhat, hogy a vitamin segít a kollagén szintézisében, amely az egészséges bőr számára szükséges.

Így pótolható a B6-vitamin

Ha a táplálkozásunkkal nem viszünk be elég B6-vitamint, akkor szükséges lehet étrend-kiegészítők szedésére. Mielőtt elkezdenénk alkalmazni, mindenképpen beszéljünk orvossal, és egyeztessünk arról, hogy milyen gyógyszereket, illetve egyéb készítményeket szedünk! A terméken látható napi ajánlott mennyiséget se lépjük túl, mert az is kellemetlen tünetekkel, például hányingerrel, émelygéssel járhat.