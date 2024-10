Zabpehely: ezért jobb a bio terméket választani

Több termékben is kimutattak Fusarium-gombák által termelt toxinokat, amelyek károsíthatják az emésztőrendszert és gyengíthetik az immunrendszert – írta a zabpelyhekkel kapcsolatban az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A német ÖkoTest cikke alapján figyelmeztettek arra is, hogy néhány zabpehelyben többféle növényvédőszer-maradékot is kimutattak. Ezek közül a glifozát fordult elő a leggyakrabban.

A zabpehely fogyasztása jót tehet az egészségednek – nem mindegy azonban, milyet választasz. Fotó: Getty Images

Meglepő tény a bio zabpelyhekről

Az említett gombatoxinok szintje meglepő módon a bio zabpelyhek esetében volt alacsonyabb – pedig a hagyományos gazdálkodókkal ellentétben a biogazdálkodók nem harcolhatnak a Fusarium ellen gombaölő szerekkel. A szakértők szerint erre vélhetően az a magyarázat, hogy az ökológiai gazdálkodásban gyakran alkalmazzák még a vetésforgó gyakorlatot, ez pedig csökkenti a gabonafélék penészgomba-szennyeződésének kockázatát.

A gabonaalapú élelmiszerek fuzáriumtoxin-szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összefoglalójában olvashatsz.

A zabpehely bámulatos hatása

A zabpehely összetevői közül az utóbbi években fokozott figyelem irányult a béta-glükánok felé. Bebizonyosodott ugyanis, hogy ezek a vízoldékony rostok hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez.

Ezt az információt a gyártók fel is tüntethetik a csomagoláson, de csak akkor, ha hozzáteszik, hogy ez a hatás csak napi 3 gramm béta-glükán elfogyasztása esetén érvényesül. Ez a mennyiség nagyjából 80 grammnyi zabpehelyből nyerhető ki.

A teszten egyébként több termék is kiváló minősítést kapott, ezek között volt a hazánkban is forgalmazott Rossmann enerBio és a dmBio zabpehely is” – olvasható a Rizikometer bejegyzésében.