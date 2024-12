Átmenetileg a kevésbé felhős tájakon is növekszik a felhőzet, futó záporok is előfordulhatnak, majd estefelé egyre többfelé kiderül az ég. Az ország délnyugati harmadában mérsékelt marad a légmozgás, másutt viszont többfelé kísérik erős lökések a nyugati, északnyugati szelet. A hőmérséklet kora délután 6 és 13, késő este 0 és +6 fok között valószínű. A tegnapi melegfront elvonul, a nap is kisüt.