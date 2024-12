TB-jogviszony: mi történik, ha megszakad?

Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapú, vagyis annak jár, aki az országban él és dolgozik, esetleg tanuló, így pedig ő, vagy a munkahelye vagy iskolája fizeti helyette a TB-t. De mi történik, ha ez a fizetés elmarad? A TASZ cikkében összegyűjtött a legfontosabb tudnivalókat erről.

Mi történik, ha nem fizetjük be a TB-t?

Ez esetben hat hónapig még érvényes marad a biztosításunk, ezt követően azonban érvénytelenítik a taj-számunkat. Vagyis ha összegyűlt hat havi tartozásunk, nem tudunk ingyen igénybe venni semmilyen egészségügyi szolgáltatást. Azaz ha orvoshoz, szakrendelőbe vagy kórházba kell mennünk, fizetni kell érte, még a sürgősségiellátásért is.

A halasztható orvosi ellátásokat csak a tartozás rendezése után vehetjük igénybe. Fotó: Getty Images

Halasztható orvosi ellátást csak a tartozás rendezése után vehetünk ingyenesen igénybe. Ezek közé tartozik például sok szűrővizsgálat, így a tüdőszűrés vagy nemigyógyászati szűrés, a legtöbb fogorvosi beavatkozás, a dietetikai tanácsadás, szépészeti beavatkozások, a hasfali és lágyéksérvet vagy epehólyagot érintő operációk, illetve a jóindulatú daganatot eltávolító és a testsúlycsökkentő műtétek, de a rákmegelőző műtétek is. Ezeket a beavatkozásokat és szűréseket csak akkor végzik el, ha fizetünk értük.

A sürgősségi beavatkozásokat pedig ilyenkor is elvégzik, de a beavatkozás díját utólag ki kell fizetni. Sürgősségi ellátásról akkor beszélünk, ha orvosi segítség nélkül közvetlenül életveszélybe kerülnél, vagy súlyos/maradandó egészségkárosodást szenvednél. Ilyenek tipikusan a baleseti sérülések, a szívmegállás, a légzésleállás vagy az erős légszomj, a mérgezések, a magas vérnyomás, de akár az erőteljes hasi vagy mellkasi fájdalom, illetve a megváltozott tudati állapot is (például drog- vagy alkoholfogyasztás esetén). Ilyen és ehhez hasonló sürgős esetekben tehát jár az ellátás, de nem ingyen: ennek költségét utólag ki kell fizetni. A költség pedig akár több százezer forint is lehet.

Kivételt képeznek ezalól az ingyenes védőoltások, amilyen például az influenza, vagy a koronavírus elleni oltás is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása alapján az ingyenes oltásnak nem feltétele az érvényes taj-szám, arra mindenki jogosult.

Hogyha arra vagy kíváncsi, a munkáltatód megfelelően fizeti-e utánad a TB-t, az alábbi módon ellenőrizheted.