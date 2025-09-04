Kiabálással lehet hívni az egyik liftet egy budapesti kórházban – már egy éve rossz a hívógomb

A Semmelweis Egyetem Gyulai Pál utcai épületében a négyes számú lift hívógombja nem működik - írja a Telex.

A portál egy kerekesszékkel közlekedő olvasója arról számolt be, hogy az emeleten lévő Ritka Betegségek Intézetébe a liftet kopogtatással vagy kiabálással lehet hívni. Annyit kell kopogni a liftajtón, ahányadik emeleten vagyunk, a földszintről és az alagsorból viszont kiabálni kell.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Mint mondta, a kiabálásra szinte azonnal válaszolnak a liftaknából, és pár másodpercen belül megérkezik a lift, amelyet belülről egy férfi irányít.

A kopogási rendet állítólag már jól ismerik a rendelőket látogatók: a lift hívógombja körülbelül egy éve rossz, azóta működik ezzel a módszerrel. Két másik lifttel viszont dörömbölés és kopogás nélkül fel lehet jutni a Ritka Betegségek Intézetébe.

