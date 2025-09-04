Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +29°
Nincs front

Kiabálással lehet hívni az egyik liftet egy budapesti kórházban – már egy éve rossz a hívógomb

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Szokatlan módszerrel lehet hívni az egyik liftet a Ritka Betegségek Intézetében.

A Semmelweis Egyetem Gyulai Pál utcai épületében a négyes számú lift hívógombja nem működik - írja a Telex.

A portál egy kerekesszékkel közlekedő olvasója arról számolt be, hogy az emeleten lévő Ritka Betegségek Intézetébe a liftet kopogtatással vagy kiabálással lehet hívni. Annyit kell kopogni a liftajtón, ahányadik emeleten vagyunk, a földszintről és az alagsorból viszont kiabálni kell.

Egy lift ajtaja.
Illusztráció. Fotó: Getty Images

Mint mondta, a kiabálásra szinte azonnal válaszolnak a liftaknából, és pár másodpercen belül megérkezik a lift, amelyet belülről egy férfi irányít

A kopogási rendet állítólag már jól ismerik a rendelőket látogatók: a lift hívógombja körülbelül egy éve rossz, azóta működik ezzel a módszerrel. Két másik lifttel viszont dörömbölés és kopogás nélkül fel lehet jutni a Ritka Betegségek Intézetébe.

Ez is érdekelhet

.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

lift Ritka Betegségek Intézete

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +15 °C

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap érkezik a következő hidegfront.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra