Milyen gyakran kell cserélni a pizsamát?

"Bőrünkről folyamatosan hullanak le az elhalt hámsejtek, amelyek a ritkán cserélt pizsamákon, hálóingeken összegyűlhetnek. A bőrünkön számos mikroorganizmus található, melyek egyébként nem okoznak gondot, viszont ha rossz helyre kerülnek, akár betegségekhez is vezethetnek" - mondta Sally Bloomfield professzor, a London School of Hygiene and Tropical Medicine szakembere.

"Például a staphylococcus baktériumok sebekbe, horzsolásokban kerülve fertőzést okozhatnak, vagy az E. coli, mely a bélrendszerünkben található meg, könnyen húgyúti gyulladást okozhat." A szakember szerint a pizsamákról ráadásul más ruhadarabokra, törülközőkre, sőt más emberekre is átkerülhetnek a kórokozók.

A kórokozók felgyűlve a pizsamán betegségekhez is vezethetnek

Bloomfield professzor szerint az lenne az ideális, ha hetente cserélnénk a hálóruhánkat. "Ha ennél hosszabb ideig viseljük, annyi kórokozó gyűlhet össza a textileken, hogy azokat már a mosás sem távolítja el maradéktalanul. Ezért, bár tisztának tűnnek, nem lesznek maradéktalanul kórokozómentesek. A pizsamáról, hálóingről pedig átkerülhetnek azokra a ruhadarabokra is, amelyekkel együtt mossuk őket" - tette hozzá. "Ez különösen akkor lehet veszélyes, ha több ember is együtt él ugyanabban a háztartásban."

A bevezetőben említett, 2015-ös felmérésben 18 és 30 év közötti párokat kérdeztek meg pizsamaviselési és -mosási szokásaikról. A párok csak 61 százaléka aludt rendszeresen együtt, és a válaszadók mindössze 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a hálóruhájuk kiválasztásánál számít, hogy mi a párjuk véleménye. A nők körében a legnépszerűbb a hagyományos kétrészes pizsama volt, míg a válaszadó férfiak a legtöbbször boxernadrágban alszanak.

Arra, hogy miért nem cserélik gyakrabban a hálóruhájukat, a legtöbb nő azt válaszolta, hogy több darabot is váltogat egyszerre, ezért nem emlékszik arra, hogy mikor is kellene kimosnia ezeket. Gyakori kifogás volt az is, hogy van egy kedvenc darabjuk, ami sokkal kényelmesebb, mint a többi, és az is, hogy egyáltalán nem tűnnek piszkosnak a ruhadarabok. A férfiak a legtöbbször egyszerűen a párjukat hibáztatták: mivel nem ők felelősek a mosnivalóért, így azt viselik, ami éppen kéznél van, akár tiszta az, akár nem.

Mindkét nem tagjai között voltak olyanok, akik azt válaszolták, hogy azért nem cserélik gyakrabban a hálóruhájukat, mert úgyis csak néhány órát van rajtuk egy-egy éjszaka, így nem piszkolódik be olyan könnyen.